Blekota, šiřitelka poplašných zpráv a sběratel titulů. Kdo jsou Okamurovi poslanci?

Nejznámějším politikem hnutí Svoboda a přímá demokracie je bezpochyby jeho lídr Tomio Okamura. Ale kdo jsou jeho spolustraníci, kteří se v sobotu poprvé ve svém životě stali poslanci? Mezi 22 členy poslaneckého klubu SPD jsou hlavně „politici z lidu“.

Odbyrikritizace

Kromě Tomia Okamury se z SPD dosud nejvíc „proslavil“ expert hnutí na kulturu Miloslav Rozner, jednička jihočeské kandidátky z Týna nad Vltavou. V jedné z předvolebních debat České televize těžko hledal slova na položené otázky, v podstatě nedal dohromady souvislou větu a popletl několik věcí. „Musíme odbyrikritizovat proces žádostí,“ četl své recepty na změny v kultuře z předem připraveného papíru.

Když se neumíte vyjadřovat, máte to v televizní debatě těžké:

Sdílejte!!!

Novou poslankyní za SPD se stala také Jana Levová z Plzně. Loni na svém facebookovém profilu zveřejnila falešnou zprávu o útěku domnělých imigrantů do lesa u Rokycan.

„Mám pro všechny smutnou zprávu. V úterý jsem jela do Rokycan a na přivaděči k dálnici u Kyšic jsem viděla autobus, který zastavila PČR. Z autobusu vyběhlo asi 30 uprchlíků a rozutekli se do lesa směrem na Letkov. A pak že prý jsou lidé hysteričtí a že prý my tu uprchlíky nemáme!!! Jen sdílejte, když se to občané z tisku nedozví!!!“ napsala Levová.

Její zprávu sdílely tisíce rozhořčených občanů. Poté, co musela lidi z okolí uklidňovat policie, Levová dodala, že nemá „diagnostikovanou žádnou psychickou poruchu a IQ má nadprůměrné“.

Protiislámská juniorka

Nejmladší ženou v nové sněmovně se v sobotu stala 22letá učitelka základní školy ze severočeské Krupky Tereza Hyťhová. Loni zaujala svým nápadem na uzavření integračního azylového střediska v ústeckých Předlicích. Jedná se prý o bezpečnostní riziko. Předlické centrum funguje od roku 1994. Vzniklo tedy ještě dříve, než se Hyťhová narodila.

Nejmladší žena v nové sněmovně Tereza Hyťhová

„Politiku sleduji od dob mého studia na střední pedagogické škole v Mostě. Už tenkrát jsem se zajímala o myšlenky Tomia Okamury, který tehdy ještě nebyl v politice,“ řekla letos v lednu v rozhovoru pro Ústecký deník.

Učíme se za pochodu

Ženy v Poslanecké sněmovně posílí i zdravotní sestra z Bohušovic nad Ohří Monika Jarošová. „V politice jsem laik stejně jako drtivá většina členů SPD. Politické práci se učíme za pochodu,“ svěřila se po volbách Litoměřickému deníku. Zkušenosti v politice prý nabírala hlavně „správou a fungováním členské základny na Litoměřicku“.

Novým poslancem v Pardubickém kraji byl zvolen Jiří Kohoutek, společník firmy První Time Financial, která nabízí „rychlé půjčky a krátkodobé úvěry bez ručitele pro občany i firmy“. Jde zejména o poskytování nebankovních půjček do 5000 korun, Od prvního března tohoto roku je přitom nutné mít i k tomuto podnikání licenci České národní banky, což firma První Time Financial neměla. Kohoutek se však brání tím, že firma během posledního roku žádné půjčky neposkytovala.

Správce kempu

Do sněmovny se za SPD probojoval také bývalý místopředseda Zemanovců v Královéhradeckém kraji Zdeněk Podal. Tento vyučený elektrikář před svým vstupem do vysoké politiky naposledy pracoval jako správce hradeckého kempu Stříbrný rybník.

Zdeněk Podal

Vedle něj v dolní komoře parlamentu usedne elektromontér Lubomír Španěl ze Šardic na Hodonínsku. Proslavil se jako vedoucí fanklubu Tomia Okamury, byl také členem Okamurova předchozího politického projektu Úsvit.

Předloni se zúčastnil jednání volebního výboru sněmovny jako autor petice proti České televizi. „Značná část veřejnosti není spokojená s kvalitou vysílání televize, na níž přispívají. Veřejnost se o ČT baví jako o prohnilé žumpě,“ uvedl před poslanci Španěl, aniž citoval nějaký zdroj svých informací.

Svůdné video

Okamurův poslanecký klub zahrnuje též Jana Hrnčíře z Brna, který se honosí až pěti tituly: PhDr., Ing., Mgr., MBA, LL.M. Hrnčíř se zapsal do veřejného povědomí svou kritikou „multikulturních ghett“, které prý v Brně vznikají. Další nový Okamurův poslanec Lubomír Volný zase loni varoval před „tajným uprchlickým táborem v Havířově“.

Novou brněnskou poslankyní SPD se stala i třicetiletá bakalářka Lucie Šafránková. Ta doposud působila jako obchodní manažerka. Natočila i svůdné video, kde k propagaci klientů neváhala využít svých předností. „Pro nás není nic překážkou. Ať už si vymyslíte cokoli, vyplňte poptávkový formulář a nechte to na nás,“ říká na videu spoře oděná nová poslankyně.

Nová poslankyně SPD Bc. Lucie Šafránková. Zveřejnil(a) SPD Pitomio dne 7. říjen 2017

Čtěte také: