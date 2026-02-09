Menstruace může stále výrazně narušovat každodenní život mnoha žen. Místo normální ranní a večerní rutiny následuje rychlá kontrola: „Všechno vydrželo?“ A pak usínáme s myšlenkou, zda budeme muset zítra prát povlečení. Když hygienické výrobky nejsou spolehlivé, stres může několik dní v měsíci narušovat duševní pohodu. A jak ukazují studie, tato zkušenost je překvapivě běžná.
Mnoho žen je během menstruace nuceno změnit své denní rutiny: spí jako “mumie“, vyhýbají se přespávání mimo domov a někdy pro jistotu pokládají na povlečení ručníky. To vše kvůli strachu z úniku, který jim může vzít svobodu a donutit je vzdát se plánů.
Zní to opravdu nespravedlivě – a proto stojí za to zdůraznit jednu věc: nejde o „prokletí menstruace“, ale o velmi specifický problém, který lze řešit lepšími řešeními.
Proto jsou moderní hygienické vložky dnes navrženy tak, aby snižovaly riziko úniku, a to jak ve dne, tak v noci, lépe se přizpůsobovaly pohybu (ať už trávíte den u stolu, cvičíte ranní jógu nebo běháte po městě a jste neustále v pohybu) a vydržely déle. Výsledek je jednoduchý: méně stresu, méně manipulace s ručníky na posteli a větší svoboda v každodenních plánech, a to i když je menstruace silná.
Always a P&G představují inovace, které zvyšují pohodlí během menstruace
Ženy si nyní mohou vybírat menstruační hygienické výrobky stejně jako kosmetiku. Obojí je nedílnou součástí jejich každodenního života a musí co nejlépe vyhovovat individuálním potřebám. Při výběru výrobků kontrolujeme, zda jsou určeny pro konkrétní potřeby. Totéž platí pro hygienické vložky, kdy věnujeme pozornost značce vložek. Always nabízí uživatelkám širokou škálu možností, takže si každá může najít produkt, který nejlépe vyhovuje jejím potřebám, výzvám a denním plánům.
Uspokojit potřeby všech spotřebitelek však není snadný úkol. Hygienická vložka Always se skládá až ze šesti vrstev.
Vrchní vrstva vložky Always je nový, inovativní ultrajemný povrch, který pomáhá odvádět vlhkost do vnitřní části vložky a zajišťuje tak větší pohodlí a pocit sucha. Další dvě vrstvy jsou vyrobeny ze syntetických materiálů podobných těm, které se používají v oděvech. Jádro vložky je vyrobeno z tenké celulózy, která zajišťuje vysokou savost při zachování tenké tloušťky. Pod jádrem se nachází vrstva využívající technologii neutralizace pachů, která má za cíl omezit nepříjemný zápach. Spodní vrstva je odolná proti vlhkosti, což udržuje tekutinu uvnitř vložky, a vše zůstává na svém místě díky lepicí vrstvě, která ji připevňuje k prádlu.
Zástupci společnosti P&G ujišťují, že produkty procházejí testy a studiemi, než se dostanou na trh. Účinnost je totiž důležitá, ale stejně tak i bezpečnost použití. Pokud nelze potvrdit bezpečnost a skutečné výhody pro spotřebitele, produkt se na trh nedostane. Společnost P&G tvrdí, že provádí více než 1 800 testů kvality, aby zajistila, že produkt splňuje očekávání uživatelů. Vývoj a testování produktu dohlížejí inženýři, chemici, biologové a specialisté na bezpečnost produktů. To vše proto, aby se k spotřebitelům dostaly ty nejlépe promyšlené a nejúčinnější inovace.
Hlavní cíl: porozumět potřebám uživatelů
Aby bylo možné problém skutečně vyřešit, je třeba mu nejprve dobře porozumět – to je filozofie, kterou společnost P&G uplatňuje u všech svých produktů, včetně vložek Always. Celý proces obvykle začíná rozhovory s lidmi, kteří budou produkt používat. Zástupci společnosti P&G uvádějí, že společnost shromažďuje informace od žen o jejich zkušenostech a potřebách souvisejících s menstruací a poté je promítá do návrhu a vývoje produktů. Předpoklad je jednoduchý – cílem je, aby produkty reagovaly na konkrétní životní situace, především v oblasti pohodlí a bezpečnosti.
„Vždy začínáme definováním hlavních problémů spotřebitelů a poté pracujeme na řešeních přizpůsobených jejich potřebám. Jedním z klíčových problémů našich spotřebitelek bylo narušení spánku v důsledku menstruačního úniku. Snažily se vyrovnat s tímto nepohodlím používáním dalších ručníků, vyhýbáním se přenocování mimo domov nebo používáním dvou vložek najednou. Abychom splnili slib ochrany a pohodlí, vyvinuli jsme vložku, která je delší, větší a jejíž jedinečný tvar se přizpůsobuje tělu během spánku. Vložka Ultra Night se stala trvalou součástí jejich rutiny a dokonale doplňuje nabídku značky v oblasti ochrany a pohodlí během dne,“ vysvětluje celý proces Eren Sahin, vedoucí vědecké komunikace společnosti P&G Europe.
Cílem těchto řešení je reagovat na skutečné každodenní potřeby žen během menstruace – snížit obavy z protečení a jednoduše jim usnadnit fungování. Jedná se o produkty, které jsou pohodlné, dobře drží na místě a umožňují ženám soustředit se na své plány, místo na to, zda vše vydrží. Společnost Always popisuje tento směr jako kombinaci pohodlí, pocitu bezpečí a větší svobody v každodenním životě.