Vyhrál populistický a proruský směr, píše zahraniční tisk o Zemanovi

66.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků Jiří Drahoš Miloš Zeman 48.6 % 2 701 206 hlasů 2 853 390 hlasů 51.4 % 51.4 %

2 853 390 Miloš Zeman 48.6 %

2 701 206 Jiří Drahoš

× Hlavní město Praha 71.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 446 621 hlasů Jiří Drahoš 68.8 % 202 976 hlasů Miloš Zeman 31.2 % Středočeský kraj 68.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 373 195 hlasů Jiří Drahoš 53 % 330 466 hlasů Miloš Zeman 47 % Jihočeský kraj 68 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 177 791 hlasů Miloš Zeman 51.1 % 170 198 hlasů Jiří Drahoš 48.9 % Plzeňský kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 165 145 hlasů Miloš Zeman 55 % 135 384 hlasů Jiří Drahoš 45 % Karlovarský kraj 57.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 451 hlasů Miloš Zeman 57.6 % 56 968 hlasů Jiří Drahoš 42.4 % Ústecký kraj 57.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 231 047 hlasů Miloš Zeman 61.8 % 142 983 hlasů Jiří Drahoš 38.2 % Liberecký kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 116 231 hlasů Jiří Drahoš 50.6 % 113 509 hlasů Miloš Zeman 49.4 % Královéhradecký kraj 68.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 155 276 hlasů Jiří Drahoš 50.7 % 150 788 hlasů Miloš Zeman 49.3 % Pardubický kraj 69.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 148 698 hlasů Miloš Zeman 52.4 % 134 847 hlasů Jiří Drahoš 47.6 % Kraj Vysočina 71.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 163 267 hlasů Miloš Zeman 55.8 % 129 080 hlasů Jiří Drahoš 44.2 % Jihomoravský kraj 67.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 331 631 hlasů Miloš Zeman 52 % 306 666 hlasů Jiří Drahoš 48 % Olomoucký kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 200 413 hlasů Miloš Zeman 59.2 % 138 249 hlasů Jiří Drahoš 40.8 % Zlínský kraj 68.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 175 405 hlasů Miloš Zeman 54.2 % 148 096 hlasů Jiří Drahoš 45.8 % Moravskoslezský kraj 62.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 383 104 hlasů Miloš Zeman 62.3 % 231 640 hlasů Jiří Drahoš 37.7 % Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Ruský prezident v telegramu zdůraznil svou připravenost pokračovat v konstruktivní spolupráci v bilaterálních i mezinárodních otázkách.

„Vedoucí představitel ruského státu zdůraznil, že výsledky voleb potvrdily vysokou autoritu Zemana jako zkušeného a zodpovědného politika, který prosazuje zájmy a touhy českého národa,“ uvedl Kreml.

Putin podle něj také oceňuje „principiální“ postoj Miloše Zemana ve prospěch rozvoje přátelských rusko-českých vztahů a vzájemně prospěšné spolupráce. Ruský prezident rovněž popřál Zemanovi „zdraví a nové úspěchy“ v činnosti pro stát.

Si Ťin-pching v gratulaci uvedl, že v posledních letech zažívají bilaterální vztahy prudký rozvoj a že je připraven posunout strategické partnerství obou zemí na vyšší úroveň.

O těsném vítězství „proruského a protiimigračního“ politika referovalo zpravodajství BBC. Zemanovo vítězství považuje agentura Reuters za „tiché uznání Zemanova tvrdého postoje proti přistěhovalectví a jeho dvoření se Rusku a Číně“.

Agentura DPA konstatovala, že Zeman zvítězil s „protipřistěhovaleckou kampaní“. Podle ní šlo o „velmi emocionální volbu mezi politickým veteránem a akademickým outsiderem“. Agentura rovněž připomíná, že Zemanova předvolební kampaně byla postavena na protiimigrační rétorice a vyhranění se proti údajnému vítání migrantů podobnému tomu v Německu.

Postavit proti úřadujícímu českému prezidentovi Miloši Zemanovi pouze „antizemana“ nestačí na jeho úspěch, Zeman dokázal zvítězit nad Jiřím Drahošem a obhájit post hlavy státu na další funkční období i díky svým politickým zkušenostem, uvedla slovenská média. Podle listu Denník N se Česko posouvá k Polsku a Maďarsku a Slovensko zůstává ve střední Evropě ostrovem proevropské orientace.

Podle agentury AP Zeman, který „rozdělil svůj národ proruským postojem, podporou užších vztahů s Čínou a silnou protiimigrační a protiislámskou rétorikou využil rozšířeného strachu z migrace mezi Čechy a pracoval na tom, aby vylíčil Drahoše jako někoho, kdo by uvítal migranty“. Podle agentury AFP soupeření „dvou radikálně odlišných kandidátů polarizovalo českou společnost zejména v otázce přistěhovalectví a směřování zahraniční politiky země“.

Podle agentury APA Zeman svým vítězstvím prokázal, že je pořád „bystrým politikem a stratégem“. Vyhrál, i když většina protikandidátů vyloučených v prvním kole podpořila jeho soupeře.

Americký list The New York Times napsal, že voliči rozhodli se přidržet Zemana i jeho populismu, který se často vyznačoval svou sžíravostí a cejchováním, což vedlo k nelibosti vůči muslimským přistěhovalcům a narušoval vztah země k jeho spojencům na Západě.

Web televize CBS News jako další americká média připomíná, že Zeman byl jedním z málo evropských lídrů, kteří podpořili Donalda Trumpa na zvolení americkým prezidentem. Uvádí, že Zeman je považován za „vedoucí proruský hlas“ v politice EU. Podle The Wall Street Journal vyhrál politik, který zdůrazňuje důležitost vztahů s Moskvou.

Britský list Financial Times s odvoláním na analytiky uvádí, že především Zemanova větší politická zkušenost hrála klíčovou roli v jeho konečném vítězství. Další britský deník The Guardian označil výsledky českých voleb za vítězství pro protiimigrační a krajně pravicové síly v zemi, což může potenciálně obrátit českou politiku protizápadním směrem. Podle britského deníku The Daily Telegraph je Zemanovo vítězství „ránou pro Čechy, kteří doufali, že jejich země přijme proevropskou linii“.

Populista zůstává prezidentem, napsal server německého deníku Süddeutsche Zeitung. Výsledek hlasování, který bude mít dopady na utváření nové české vlády, považuje přitom za překvapivý. Nejčtenější německý deník Bild přišel s titulkem: „Putinův přítel vyhrál volby v Česku“. V Miloši Zemanovi se znovu prosadil politik starých elit, konstatuje německá televize ARD.

Podle americko-evropského webu Politico jde o výsledek, který bude pravděpodobně považován za špatnou zprávu v Bruselu. Web televize CBS News jako další americká média připomíná, že Zeman byl jedním z málo evropských lídrů, kteří podpořili Donalda Trumpa na zvolení americkým prezidentem.

Pro italský list La Repubblica, který častuje Zemana přívlastky „rusofil“, „nacionální populista“ a „xenofob“, jde o vážnou porážku „evropanství ve střední a východní Evropě“. Španělský deník El País považuje Zemanovo vítězství za prohloubení příkopu mezi Bruselem a „východním blokem“.

Ruská agentura TASS se při informování o Zemanově vítězství se zaměřila na to, že proti stávajícímu prezidentovi hlasovala většina voličů v Praze a jejím okolí, zatímco zbytek republiky podpořil současného pána Pražského hradu. List Izvestija připomíná, že je Zeman „známý svým přátelským přístupem k Ruské federaci“. „Opakovaně hovořil o zlepšení vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií a o zrušení protiruských sankcí,“ dodává.

