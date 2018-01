Zemana stál jeden hlas dvě koruny, Drahoše více než sedm

Pokud by se za základ výpočtu vzala dostupná data celkových nákladů kampaní, Zemanův hlas ve druhém kole by vyšel na necelých osm korun. Drahoš by za každý hlas vydal skoro 19 korun.

V případě součtu hlasů v obou kolech a celkových nákladů kampaní by hlas pro Zemana stál asi 4,5 koruny a pro Drahoše zhruba 12 korun.

Srovnání výsledků Miloše Zemana ve volbách prezidenta 2013 a 2018

V prvním kole volby prezidenta vyšel hlas pro Zemana podle výpočtu k tehdy dostupným údajům nákladů kampaní asi 8,5 koruny a pro Drahoše přibližně na 22 korun.

Vůbec nejvyšší částku vydal v prezidentské volbě za hlas bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek, a to více než 280 korun. Přes 70 korun vynaložil za hlas podnikatel a textař Michal Horáček. Zhruba 37 korun stál bývalého premiéra ODS Mirka Topolánka. Někdejší diplomat Pavel Fischer vydal za hlas asi 14 korun, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek přibližně o tři koruny méně. Hudebník a producent Petr Hannig dal za každý hlas asi čtyři koruny, lékař Marek Hilšer tři koruny.

66.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků Jiří Drahoš Miloš Zeman 48.6 % 2 701 206 hlasů 2 853 390 hlasů 51.4 % 51.4 %

2 853 390 Miloš Zeman 48.6 %

2 701 206 Jiří Drahoš

× Hlavní město Praha 71.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 446 621 hlasů Jiří Drahoš 68.8 % 202 976 hlasů Miloš Zeman 31.2 % Středočeský kraj 68.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 373 195 hlasů Jiří Drahoš 53 % 330 466 hlasů Miloš Zeman 47 % Jihočeský kraj 68 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 177 791 hlasů Miloš Zeman 51.1 % 170 198 hlasů Jiří Drahoš 48.9 % Plzeňský kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 165 145 hlasů Miloš Zeman 55 % 135 384 hlasů Jiří Drahoš 45 % Karlovarský kraj 57.2 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 77 451 hlasů Miloš Zeman 57.6 % 56 968 hlasů Jiří Drahoš 42.4 % Ústecký kraj 57.8 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 231 047 hlasů Miloš Zeman 61.8 % 142 983 hlasů Jiří Drahoš 38.2 % Liberecký kraj 65 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 116 231 hlasů Jiří Drahoš 50.6 % 113 509 hlasů Miloš Zeman 49.4 % Královéhradecký kraj 68.6 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 155 276 hlasů Jiří Drahoš 50.7 % 150 788 hlasů Miloš Zeman 49.3 % Pardubický kraj 69.3 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 148 698 hlasů Miloš Zeman 52.4 % 134 847 hlasů Jiří Drahoš 47.6 % Kraj Vysočina 71.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 163 267 hlasů Miloš Zeman 55.8 % 129 080 hlasů Jiří Drahoš 44.2 % Jihomoravský kraj 67.5 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 331 631 hlasů Miloš Zeman 52 % 306 666 hlasů Jiří Drahoš 48 % Olomoucký kraj 66.1 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 200 413 hlasů Miloš Zeman 59.2 % 138 249 hlasů Jiří Drahoš 40.8 % Zlínský kraj 68.4 %

volební účast 100 %

sečtených okrsků 175 405 hlasů Miloš Zeman 54.2 % 148 096 hlasů Jiří Drahoš 45.8 % Moravskoslezský kraj 62.8 %

volební účast 100 %

Průběh voleb jsme sledovali minutu po minutě: