Babiš zkritizoval demonstranty: Lidé křičí nepravdy, Minář se chce jen zviditelnit

Za demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) lidé v úterý demonstrovali šestý týden po sobě, při posledních protestech k jejich požadavkům přibyla výzva k odstoupení Babiše. V úterý demonstranti zaplnili pražské Václavské náměstí, organizátoři ze spolku Milion chvilek odhadli účast na jednom z největších občanských protestů v polistopadové historii na 120 tisíc lidí.

„Pokud ty lidi řvou na náměstích, že jsem lhář, podvodník, zloděj, tak to je nepřijatelné,“ řekl dnes Babiš. „Lidi na náměstích se mýlí. To, co křičí, není pravda,“ dodal. Argumentoval odvody firem, které v minulosti vlastnil a později převedl do svěřenských fondů, do státního rozpočtu a poukázal na činnost nadace, kterou založil. Uvedl nicméně, že demonstrace akceptuje jako součást demokracie. Za nadsázku dnes Babiš označil to, co v úterý k protestu řekl webu Novinky, že bylo horko a lidé šli na Václavské náměstí na koncert. „Asi to bylo nepatřičné, takže já se omlouvám,“ řekl. Výrok v úterý citovali organizátoři z pódia demonstrace.

S předsedou spolku Milion chvilek Minářem, který Babiše vyzval k televiznímu duelu, se premiér nadále setkat odmítá. „S panem Minářem nemám o čem debatovat, pro něho je partner paní Benešová,“ řekl. Babiš připomněl, že Minář se zúčastnil kulatého stolu, kde byla Benešová i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Pan Minář akorát se potřebuje zviditelňovat mediálně. To není pro mě jako partner,“ dodal premiér.

Demonstrant na plný úvazek: Jako politik se necítím, říká Minář

Výchozím důvodem k demonstracím bylo jmenování Benešové ministryní spravedlnosti. Spolek Milion chvilek požaduje její odchod z funkce a jmenování nezávislého ministra. Obává se zásahů do justice v době, kdy policie podala návrh na obžalobu Babiše z podvodu při získání dotace na konferenční a rekreační areál Čapí hnízdo. Na úterní demonstraci žádali lidé vedle Babišovy demise a nezávislosti justice také nezávislost veřejnoprávních médií a vrácení dotací, které podle nich neoprávněně získal holding Agrofert dříve patřící Babišovi. Další protest organizátoři ohlásili na neděli 23. června na Letenské pláni.

O přípravách demonstrace čtěte více:

Čtěte také: