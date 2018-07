Babiš už našel náhradu za Malou. Ministerstvo spravedlnosti má vést Kněžínek

Babiš v pondělí po rezignaci Malé novinářům řekl, že Zemana požádá, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Mimo jiné kvůli svému stíhání v kauze Čapího hnízda se však stal terčem kritiky. Dnes od záměru ustoupil. Uvedl, že v pondělí šlo o spontánní reakci a změnu názoru vysvětlil tím, že nechce dál čelit kampani. „Abych nemusel poslouchat blbé kecy od opozice a twitterové bubliny,“ konstatoval.

Jméno navrhovaného nástupce Malé prozradit nechtěl, považuje za slušnost, aby se ho nejprve dozvěděl prezident. „Bude to plnohodnotný ministr pověřený vedením resortu,“ uvedl Babiš.

Podle serveru Aktuálně.cz navrhl Babiš pověřit vedením ministerstva spravedlnosti místopředsedu Legislativní rady vlády Jana Kněžínka, který se na Právnické fakultě Karlovy univerzity zabývá ústavním právem.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček uvedl, že věc bude prezident řešit velmi brzy. Informovat o výsledku se chystá až po rozhodnutí.

Malá v pondělí po 13 dnech ve funkci oznámila, že ve vládě končí. V posledních dnech čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Kritiku označila Malá za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila. Ještě v pondělí odpoledne se na tiskové konferenci hájila, jen několik hodin poté během schůze vedení nejsilnějšího vládního hnutí řekla novinářům, že rezignuje, aby nepoškozovala novou vládu ani ANO.

Babiš dnes novinářům řekl, že po tiskové konferenci ministryně bylo jasné, že kampaň pojede dál. „Je to tvrzení proti tvrzení, paní Malá řekla, že má čisté svědomí. Já to nechci řešit, je to za námi. Paní Malá se zachovala statečně, bylo to pro ni těžké, ale po té tiskové konferenci bylo jasné, že není zájem slyšet její argumenty,“ uvedl premiér.

