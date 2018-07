Tajemství malé údernice

Svou vysokou kompetenci pro výkon dohledu nad spravedlností v tomto státě Malá prokázala už před několika měsíci, když srdnatě bránila svého šéfa tím, že by se jeho trestní stíhání mohlo jedno-duše odložit. Proč ne, soudy přece mají spoustu jiné práce a naopak šéf potřebuje na práci klid.

Teď se ale díky novinářům postupně dozvídáme, kde a jak „malá údernice“ tuto skvělou znalost právního světa získala. Andrej Babiš si ji zkrátka vytáhl doslova jako králíka z klobouku. Malá je totiž absolventkou zemědělského inženýrství na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně s diplomovou prací na vzrušující téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků.

Je také jediným šéfem resortu spravedlnosti v dějinách České republiky, který nemá právnické vzdělání na české právnické fakultě.

Ing. CtrlC. et CtrlV. Taťána Malá

Zaplatila si totiž za stovky tisíc titul ze soukromé bratislavské Panevropské vysoké školy, která má jen o něco horší pověst než plzeňská práva. Rozdíl je jen v tom, že o činnosti této podivné školy se toho moc nedozvíme. Ani zdaleka neprošla podobnou kontrolou jako kdysi plzeňská právnická fakulta.

Malá si z Bratislavy odnesla magisterský titul, i když je její diplomová práce z roku 2011 z velké části opsaná, což potvrdil rozbor serveru iRozhlas.cz. Po promoci zřejmě musela každý den dojíždět 300 kilometrů z Brna do Dolného Kubína u Žiliny a zpět. Na Slovensku byla totiž oficiálně zapsaná jako advokátní koncipientka. 600 kilometrů denně je pořádný zápřah, zvlášť když se ještě staráte o malé děti jako tehdy Táňa.

Je fajn mít ministryni, která vůbec nerozumí svému oboru. Volíme si přece profíky. Nebo jen králíky?

All 4 insolvenční provize

A to není vše. Malá po zisku pochybného právnického titulu podle informací z ministerstva spravedlnosti dvakrát propadla u zkoušek na insolvenčního správce, a k výkonu této profese se tak nedostala. Teď už ani nemusí litovat. Čeká ji velké zadostiučinění. Nad insolvenčními správci získá jako šéfka resortu spravedlnosti obrovskou moc. Právě ona totiž bude bdít nad výběrem nových správců.

Zřejmě nevadí ani obří střet zájmů, v kterém se Malá v oblasti insolvencí nachází. Ještě do poloviny června se svým manželem (brněnským advokátem a sponzorem hnutí ANO) spoluvlastnila společnost All 4 Law, která drží podíl v další společnosti OK Insolvence. Ta provádí činnosti insolvenčních správců.

Kruh a spravedlnost v této zemi se uzavírají. Několik tajemství, která Taťána Malá doteď skrývala před světem, lze vysvětlit snad jen životním krédem, které si před časem pověsila na svůj Twitter: „Jedním z klíčů ke štěstí je špatná paměť.”

