Malá plagiátorství odmítá: Shodné stránky v diplomkách nejsou

Malá řekla, že nikdy „cíleně nic neopsala tak, aby školu nějak obalamutila“. „Pokud jsem udělala nějaké chyby, tak se za ně strašně omlouvám,“ pokračovala. „Prostě nejsem plagiátor, nedělala jsem nic vědomě špatně, ke studiu jsem přistupovala se vší vážností a odpovědností,“ doplnila.

Odkázala na to, že svou zpochybňovanou práci na Mendelově univerzitě v Brně průběžně konzultovala s vedoucím své práce Zdeňkem Havlíčkem, totéž se podle ní týká i práce na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. „Já jsem obě dvě práce obhájila a obě za A, to je poměrně zásadní věc,“ uvedla s tím, že obě práce prošly několika kontrolami.

„S premiérem jsem o tom mluvila. Vysvětlovala jsem mu situaci, že jsem v některých pasážích té diplomové práce zřejmě pochybila. Funkci jsem k dispozici nenabídla, myslím, že to není na pořadu dne,“ reagovala Malá na dotazy novinářů.

Přečtěte si komentář: Vtipů netřeba. Babišovy dámy se zesměšňují samy

Podle dřívějších vyjádření Mendelovy univerzity Malá v roce 2005 v práci na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků opsala 11 stran z textu studentky Zity Pavlišové, která podobné téma zpracovala o dva roky dříve. Podle univerzity by dnes práce nejspíš neprošla antiplagiátorským systémem a byla by vrácena k přepracování. Ministryně se dnes přesto ohradila proti tomu, aby byla práce označena za plagiát. „To je u shody ze 40 až 50 procent,“ podotkla.

Malá zdůraznila, že když první práci psala, bylo jí 24 let. Veškeré kroky prý činila s vědomím vedoucího práce, s nímž velmi intenzivně spolupracovala. „To, že posuzujete práci z roku 2005 pohledem dnešním, není objektivní, platí jiné normy. Nevidím důvod k tomu špinit a pošlapávat moji práci,“ řekla zástupcům médií.

„Asi jsem se v některých místech dopustila chyby, zapomněla citaci nebo něco podobného,“ připustila. Experti podle ní ale našli shody především v teoretické části, kde jde o rešerši literatury. „Důležitý je výzkum, který je naprosto originální a nezpochybnil ho vůbec nikdo. Cílem literární rešerše nebylo objevit něco nového, jen shrnutí teoretických východisek,“ dodala. Podle ní by „bylo hodně s podivem“, že by se někomu snažila sebrat „stránku a tři odstavce“, když její práce byla nadlimitní.

Kvůli podezřením, která se kolem prací objevily v posledních dnech, kritizovala účast Malé ve vládě sněmovní opozice. Někteří akademici včetně členů legislativní rady vlády (LRV) v internetové petici požádali Babiše, aby navrhl odvolání Malé. Ministryně dnes zmínila podpis člena LRV a docenta Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jana Wintra - uvedla, že si ho nesmírně váží a jeho výrok ji mrzí.

Opozice: Ostuda i odvádění pozornosti

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na sociální síti vystoupení Malé označil jako úsměvné divadlo. „Neumím si (ho) vysvětlit jinak než jako upocenou snahu zakrýt průšvihy vlády,“ uvedl. Zmínil další problémové ministry, průnik komunistů do státní správy výměnou za toleranci vlády či situaci kolem ministerstva zahraničí, které kvůli výhradám prezidenta Miloše Zemana vede spolu s resortem vnitra místo kandidáta sociální demokracie Miroslava Pocheho jeho stranický šéf Jan Hamáček.

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil míní, že Malá promarnila možnost včas odejít. „Místo toho opět obhajovala neobhajitelné. Ostuda pokračuje,“ uvedl. Šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský v souvislosti s Malou hovořil o tom, že temné části historie mají jedno společné. „Nejhorší věci dělají vždy lidé, kteří byli instalováni na místa, na která nestačí. A ví to o sobě. Z vděku a touhy udržet si v normální době nedosažitelnou pozici, jsou pak schopni čehokoliv,“ uvedl.

Úsměvné divadlo paní Malé si neumím vysvětlit jinak než upocenou snahou zakrýt průšvihy vlády: další problémové ministry, průnik komunistů do státní správy výměnou za důvěru, ale i pat s panem Pochem, na němž ČSSD stále trvá. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 9. července 2018

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský pogratuloval ministryni k vystoupení, ve kterém se podle něj stala skvělou nástupkyní satirického pořadu České televize z 90. let Česká soda. „Možná by to chtělo vzít lekce z logiky. Ta říká, že to, že dříve neexistovaly programy odhalující plagiát, neznamená, že bylo povoleno plagiovat,“ konstatoval.

Bývalý šéf Akademie věd a někdejší kandidát na prezidenta Jiří Drahoš nechápe, jak může Malá tvrdit, že se ničeho nedopustila. „Co je plagiát dnes, bylo plagiátem i před patnácti lety. Opravdu má člověk s takovýmto kreditem zastávat post ministryně spravedlnosti?“ napsal na twitteru.

Dále čtěte: