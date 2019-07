Babiš po schůzce v Lánech: Zeman odvolá Staňka, o nástupci rozhodne v až polovině srpna

„Pan prezident potvrdil, že k 31.7. 2019 odvolá na základě mé žádosti ministra kultury Antonína Staňka a o nominaci ČSSD na post ministra kultury rozhodne přibližně v polovině srpna,“ uvedl Babiš na sociální síti. S novináři při odjezdu z Lán nemluvil, ze zámku odjel zadní branou.

Na Babiše při příjezdu do Lán čekala asi dvacítka demonstrantů s transparenty označujícími premiéra za lháře a podvodníka. Při vjezdu vládního auta do lánského zámku na něj pískali. Když před rokem Babiš v Lánech jednal o sestavení své vlády a také na něj čekali demonstranti, nepřišel tehdy okomentovat jednání novinářům a s médii mluvil až později v Průhonicích. Zdůvodnil to tehdy tím, že nemá zapotřebí, aby na něj někdo sprostě pokřikoval.

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu, Šmardu naopak kritizoval.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.

Babiš dnes dopoledne vyjádřil přesvědčení, že se při schůzce v Lánech podaří problém vyřešit. Nechce věc nechat na období po prázdninách. Vládní prázdniny se uskuteční v první polovině srpna.

