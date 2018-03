Babiš navrhne odvolání Ondráčka z čela komise. Zvolen byl i hlasy ANO

„Nebudu to komentovat, dokud o tom nebudu osobně mluvit s Andrejem Babišem,“ reagoval na Babišovo vyjádření předseda KSČM Vojtěch Filip.

Babiš v neděli večer na svém facebookovém účtu uvedl, že podpoří Ondráčkovo odvolání, pokud to navrhnou demokratické opoziční strany. „A pokud by to náhodou někdo nenavrhl, navrhnu to já,“ prohlásil. Omluvil se za to, že se páteční volby Ondráčka nezúčastnil. „Nechtěl jsem být u toho. Já vím, moje chyba, měl jsem být asi důraznější, když jsme se o tom bavili na klubu,“ dodal s tím, že tentokrát bude důraznější a klub přesvědčí. Podle kritiků právě hlasy ANO a také SPD dopomohly Ondráčkovi ke zvolení na pátý pokus.

Předseda ODS Petr Fiala poté v reakci na twitteru oznámil, že Babiše bere za slovo a že Ondráčkovo odvolání navrhnou. „Věřím, že pan premiér Babiš dodrží své slovo. Společně máme 103 hlasů, pojďme do toho,“ uvedl s poukazem na počet poslaneckých hlasů ANO a ODS.

Beru pana Babiše za slovo. Navrhneme tedy odvolání Z.Ondráčka a věřím, že pan premiér Babiš dodrží své slovo a poslanci ANO pomohou odvolat pana Ondráčka z jeho funkce, když už ho do ní zvolili.

Pane předsedo Babiši, společně máme 103 hlasů, pojďme do toho. Odvolejme Z.Ondráčka. https://t.co/r85LSAgH5G — Petr Fiala (@P_Fiala) 4. března 2018

Rovněž předseda STAN Petr Gazdík Babišův krok vítá. Podle něj to ukazuje, že veřejné míněné má ještě sílu něco změnit. „Tohle jsme si ovšem mohli ušetřit, kdyby poslanci ANO Ondráčka nepodpořili už při volbě,“ uvedl Gazdík.

Komentář Pavla Párala: Se skandálem

Organizátoři dnešních demonstrací očekávají, že se protestů zúčastní desetitisíce lidí. Chtějí mimo jiné podepisovat petice za novou volbu předsedy komise. Akce v Praze vyvrcholí krátkým happeningem, který bude mít podobu pozvednutí petičního listu či bílého listu papíru, srolovaného do symbolického bílého obušku.

Filip v nedělním pořadu Partie televize Prima uvedl, že nechápe důvody demonstrací proti Ondráčkovu zvolení. Jeho kritici prý nejsou demokraté a nerespektují pravidla občanské společnosti, uvedl Filip. Ondráček podle něj jako policista pouze konal svou povinnost, nejednal nad rámec rozkazů a nemělo by mu to být vyčítáno. Naopak místopředseda KSČM Jiří Dolejš v Otázkách Václava Moravce v České televizi uznal právo demonstrovat, byť s důvodem protestů nesouhlasil. Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek uvedl, že demonstrací lidé demokraticky vyjadřují svobodnou vůli. Bělobrádek také poznamenal, že i nacisté se vymlouvali, že jednali podle rozkazu a zákonů.

Dále čtěte: