Babiš: Lidé se mají skvěle, k protestům není důvod

„Česká republika není Slovensko. V České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací,“ řekl Babiš na dotaz moderátora odpolední diskuse, ve které Babiš vystoupil spolu se slovenským kolegou Peterem Pellegrinim.

Pellegrini zase byl tázán v souvislosti s vývojem v zemi po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, po které v zájmu řešení politické krize a v době mohutných protivládních demonstrací rezignoval z postu premiéra šéf nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Robert Fico. Do čela vlády se postavil Pellegrini, který je místopředsedou Směru-SD.

Podle Babiše není žádný důvod, aby lidé protestovali, protože se mají skvěle. „Chápu, že jsou protesty, já to akceptuji. V tomto prostoru je plno nepravd. Za to období, co jsem v politice, se nashromáždilo ohromné množství lží,“ řekl Babiš. Dodal, že pokud pokud by neselhaly tradiční politické strany, nikdy bych nešel do politiky.

Přečtěte si komentář: Příliš brzy na vítězství

Český premiér již dopoledne na jiné konferenci v Bratislavě zpochybnil, že by za jeho demisi tento týden v Praze protestovalo 120 tisíc lidí. Řekl, že podle policie se demonstrace zúčastnilo na 70 tisíc osob.

Západní agentury Reuters, DPA či APA v den protestu psaly o desítkách tisíc účastníků demonstrace, agentura AFP o zhruba stovce tisíc.

Čtěte také: