Babiš vyzval ředitele GIBS Murína k rezignaci. Pohrozil mu skandálem

V průběhu února se Murín podle mluvčího opakovaně sešel s Babišem na úřadu vlády. „Premiér pozval ředitele na dvě schůzky, na kterých ho vyzval k rezignaci. Důvodem k odstoupení z čela Generální inspekce bezpečnostních sborů je údajná ztráta důvěry ze strany premiéra,“ uvedl mluvčí GIBS Ivo Mitáček. Jako vhodné datum navrhl premiér konec února letošního roku, což by se údajně obešlo bez dalších skandálů, dodal. Mitáček tak potvrdil informace webu Aktuálně.cz.

Aniž by to mluvčí dával do souvislosti, informoval také, že v pondělí byla v hlavním sídle inspekce v Praze zahájena kontrola z Ministerstva financí. „Kontrola je všeobecného charakteru a vzhledem ke značnému množství vyžádaných dokumentů a podkladů je jim poskytováno zázemí pro práci na plánovaných pět týdnů,“ uvedl mluvčí.

Informaci o plánu odvolat Murína potvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip, podle kterého ho premiér o záměru informoval na jedné ze schůzek ohledně programu nové vlády. Filip řekl, že se o tom Babiš zmínil. „Nedivil jsem se tomu,“ uvedl s tím, že mezi jednotlivými policejními útvary je velká rivalita, což má GIBS řešit, ale neřeší. Nemyslí si, že by vláda v demisi neměla takové kroky činit. „Nejde o to, zda je premiér v demisi, či není, jde o fungování systému,“ řekl. Ohledně personálních změn s Babišem chtěl mluvit v souvislosti s odvoláváním ředitelů fakultních nemocnic, na to mu ale Babiš podle jeho slov neodpověděl.

Murín vede GIBS od prosince 2016, kdy ve funkci vystřídal Ivana Bílka. Ten rezignoval po vypuknutí olomoucké korupční kauzy Vidkun, která se týkala podezřelých vazeb mezi podnikateli, policisty a politiky.

Web Aktuálně.cz připomíná, že policie nyní stíhá Babiše, jeho nejbližšího spolupracovníka Jaroslava Faltýnka či členy premiérovy rodiny kvůli údajnému dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo. Případ vyšetřuje pražský detektiv Pavel Nevtípil, kterého Babiš opakovaně obvinil z toho, že je veden mafií, a své stíhání označuje za účelové.

Rezignace šéfa GIBS by byla jednou z dalších personálních změn, které vláda v demisi od začátku roku provedla. Odvoláni byli například generální ředitel agentury CzechInvest Karel Kučera, ředitelka pražské Nemocnice Na Bulovce Andrea Vrbovská, ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluk Němeček a generální ředitel České pošty Martin Elkán.

Michal Murín (55) • Ředitelem GIBS je od prosince 2015. Před tím byl od července 2014 náměstkem ředitele GIBS pro trestní řízení. • Murín vedení GIBS převzal po Ivanu Bílkovi, který ve funkci skončil 30. listopadu 2015. O propuštění ze služebního poměru požádal Bílek premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) už dříve, po vypuknutí kauzy Vidkun týkající se podnikatelů a policistů v Olomouckém kraji. • Murín vystudoval pražskou Policejní akademii (2002), titul JUDr. získal na Akademii policejního sboru v Bratislavě (2004). U policie slouží od roku 1982, před příchodem na GIBS pracoval jako šéf odboru obecné kriminality středočeské policejní správy, vedl kladenskou policii a byl šéfem policejního oddělení Praha-západ. • Jako policista se zabýval například případem sériového vraha Viktora Kalivody, který v roce 2005 vraždil v lesích na Brněnsku a Kladensku, nebo sebevraždou skladatele Karla Svobody z roku 2007. V roce 2012 obdržel od tehdejšího policejního prezidenta Petra Lessyho medaili za věrnost za 30 let působení u policie.

