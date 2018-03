Babiš a Krnáčová šéfovi Uberu: Dodržujte zákony, nebo odejděte

„Napsali jsme Uberu dopis, aby podnikal podle našich zákonů. Podporujeme tyto nové technologie, ale Uber musí podnikat podle našich zákonů. Budeme s firmou jednat, aby zregulovala podnikání u nás,“ uvedl Babiš. Zároveň odmítl informace, že by vyzval Uber k odchodu z Česka, pokud by se nepřizpůsobil českým zákonům. V dopise nicméně uvedl, že pokud firma pravidla nezmění, měla by svoje služby v Česku zrušit.

Mluvčí firmy Uber Miroslava Jozová dnes uvedla, že společnost chce spolupracovat s vládou na vyřešení problémů. „Připomínky, které vznesl pan premiér, bereme velmi vážně. Naším cílem je i nadále spolupracovat s vládou České republiky a dalšími zúčastněnými stranami, abychom našli to nejlepší řešení pro tisíce cestujících, řidičů i pro město,“ uvedl generální ředitel Uberu pro střední a východní Evropu Alexei Stakh.

Omluvte se poctivým taxikářům, vyzvalo Ťoka Liftago

V Praze v pondělí protestovali proti Uberu a Taxify desítky taxikářů, kteří blokovali dopravu v Lazarské ulici a jejím okolí a na magistrále. Taxikáři požadují rychlé vyřešení situace. Ministr dopravy slíbil novelu zákona. Ta má být hotova asi za rok, což se taxikářům nelíbí. V Praze je podle odhadů asi 8300 taxikářů.

