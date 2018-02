ANO by získalo třetinu hlasů, druzí Piráti 13 procent, ukázal průzkum

Ve srovnání s výsledkem říjnových sněmovních voleb by si ANO polepšilo téměř o tři procenta a Piráti o 2,5 procenta. Naopak ODS by tři desetiny procenta ztratila a hnutí SPD by si pohoršilo o zhruba procento. „Motivaci voličů SPD patrně z jedné strany posiluje protest, z druhé strany vyhlídky na významnou roli při formování vlády,“ uvedli autoři průzkumu.

KSČM si proti volbám polepšila o necelé procento, nyní má podporu 8,7 procenta. Sociální demokraté si mírně pohoršili na 7,1 procenta. Lidovci mají ve volebním modelu 5,2 procenta, což je ve srovnání s volbami pokles o šest desetin procenta.

Komentář Petra Weikerta: Proč je Okamura hrozbou pro Babiše.

STEM upozornil, že volební model není předpovědí výsledků voleb. „Sestavit model volebního výsledku není jednoduché, neboť lze jen obtížně zjistit, kteří dotázaní se voleb skutečně zúčastní, zda volební motivace voličů bude podobná jako v minulých volbách nebo se změní,“ uvedla agentura.

Vývoj podpory nejsilnějších stran - volební model STEM (v procentech) Strana Volby 2017 12/17 02/18 ANO 29,6 33,0 32,5 ODS 11,3 9,6 11,0 Piráti 10,8 12,2 13,3 SPD 10,0 9,5 9,5 KSČM 7,8 8,8 8,7 ČSSD 7,3 8,0 7,1 KDU-ČSL 5,8 5,4 5,2 TOP 09 5,3 4,4 4,6 STAN 5,2 5,2 4,0 SZ 1,5 0,9 1,1

Zdroj: STEM

