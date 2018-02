Miliardář Juříček: Chtěl jsem pomoct, ale nemyslím, že bych ve Sněmovně k něčemu byl

Pavla Juříčka nemá personál v Poslanecké sněmovně příliš v lásce. Kudy projde, tam vypíná topení, zhasíná světla. Jako dlouholetý byznysmen jen nechápavě zírá na náklady parlamentního sboru. A nejsou to jen přehřáté chodby či rozsvícené lustry, které ho v politice iritují. „Šel jsem do politiky z naivní představy, že bych mohl pomoct. Ale vůbec nemám pocit, že bych tu k něčemu byl. Sice mě lidé respektují, ale nakonec se začnou chovat nějak divně a jinak. To je pak pro nás podnikatele velmi obtížné,“ shrnuje své dojmy z politiky za prvních 100 dnů.

Je tedy politika vůbec vhodný prostor pro podnikatele?

Do politiky by měli jít lidé nezávislí. Neměli by to být lidé, pro které to bude jen zdroj obživy. Měli by se kdykoli umět vrátit do normálního života. Ale tady jsou tací, kteří si z politiky udělali 25 let full time job postavený na tom, že pořád jen hledají nějaké zatáčky.

Říkáte, že do politiky mají jít lidé finančně nezávislí. Máme tu ale příklad pana Hlavatého, který v politice neuspěl. A to z velké části kvůli svým vlastním chybám.

To je pravda. S Jirkou jsme o tom mluvili. Říkal jsem mu, že to nemůže dobře dopadnout, že ztratí reputaci a v tom druhém kole (doplňovacích senátních voleb – pozn. red.) nebude zvolený. Všichni jsme ho přesvědčovali. On k tomu přišel jako slepý k houslím. Nechal se napsat na poslední místo a netušil, že ho lidé z posledního místa vykroužkují nahoru.

Žijeme podle vás v zemi, kde si lze objednat trestní stíhání?

Ano, jsem přesvědčen, že to tak je. Pan ministr spravedlnosti nemá možnost ovlivnit vyšetřování nebo pak samotný soudní proces. Soudci jsou z ústavy nezávislí a neodvolatelní. Nemají trestněprávní odpovědnost. Nechci říkat, že je možné si objednat trestní stíhání všude, ale ty případy z mého okolí tomu nasvědčují a je to pro mě asi největší zklamání za těch 27 let po revoluci.

Existuje přece možnost kárného řízení a ministr spravedlnosti do toho může vstupovat, může soudce dočasně zprostit funkce, tak jako jsme to nedávno viděli v případu soudkyně Králové. A hnutí ANO kontroluje resort spravedlnosti už čtyři roky.

Ale nikam se to neposunulo. Jakékoli snahy byly blokovány tím, že jdou proti demokracii a že nezávislost justice musí být absolutní.

