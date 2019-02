ANO by mělo skončit s rozhazováním a posunout se doprava, říká ostravský primátor Macura

Je nejúspěšnějším komunálním politikem ANO. Loni na podzim se mu na rozdíl od Adriany Krnáčové v Praze nebo Petra Vokřála v Brně podařilo obhájit primátorské křeslo. V Ostravě je politickým fenoménem. Jeho kvality v neformálních rozhovorech uznává i politická konkurence. Přitom se Tomáš Macura ideově se současným směřováním hnutí ANO příliš neztotožňuje. Podle svých slov je pravičák, bývalý volič ODS, který nemá rád komunisty. Teď se chce pokusit vrátit ANO do středopravicového prostoru. Na nadcházejícím sněmu strany bude kandidovat do jejího čela na post místopředsedy. „Měli bychom trochu ubrat z levostranného směřování hnutí,“ hlásá Macura.

Čím to je, že je hnutí ANO v Ostravě tak úspěšné?

Rozhodující vliv má značka ANO, a tím pádem i pan předseda Babiš. Afinita voličů na severu Moravy k praktické politice hnutí ANO i k osobě pana předsedy je vyšší než v jiných regionech. To byl rozhodující vliv. A já doufám, že aspoň nějakým procentem jsme k výsledku přispěli i my tady v Ostravě, snad včetně mé osoby. Myslím, že v minulém volebním období jsme město řídili celkem dobře a lidé vnímají, že se Ostrava posouvá dopředu.

Ostrava ovšem trpí odlivem vzdělaných lidí. Jak chcete mladé vzdělané lidi ve městě udržet?

Je pravda, že odliv mladých a vzdělaných lidí a vůbec úbytek obyvatel je pro nás největší problém, ale je třeba to zasadit do kontextu. Počet obyvatel v Ostravě se během 20. století téměř zdvojnásobil, od toho maxima v roce 1992 jsme k dnešnímu dni klesli o deset procent. Nejedná se tedy o žádnou katastrofu. V roce 2016 jsme zpracovali participativním způsobem Strategický plán rozvoje města. Podílelo se na tom 20 tisíc lidí a ukázalo se, že je nejvíce zajímá kvalita života. Kromě kvalitních pracovních příležitostí do toho spadá i kvalita životního prostředí a také kvalita veřejného prostoru, architektury a urbanismu.

Chcete se stát místopředsedou ANO. Co byste v hnutí rád změnil?

Já jsem se vždycky bránil nějaké stranické funkci. Odmítal jsem nominace do kraje, do parlamentu. Občas jsem se ale musel kriticky vyjádřit třeba ke směřování hnutí, možná i k některým mechanismům uvnitř hnutí. Postupem času jsem dospěl k názoru, že pokud chci něco změnit, tak je třeba k tomu něco udělat. Tu nominaci beru ze dvou důvodů. Zaprvé jako reflexi úspěchu hnutí ANO v Ostravě a v Moravskoslezském kraji; máme nejvíc poslanců ze všech regionů, vyhráli jsme s nejlepším výsledkem v zemi krajské volby v roce 2016 i ty komunální v roce 2018. Zadruhé bych rád přenesl své názory na půdu nejužšího vedení.

Jste pravicový politik, nelíbí se vám úkroky ANO vlevo. Pojedete na sněm s plánem vrátit hnutí zpět doprava?

Právě za tímto účelem jsme v lednu zorganizovali v Ostravě ideovou konferenci, kterou jsme podnítili já a Petr Vokřál. Jsem rád, že jsme přesvědčili pana Babiše a celé vedení hnutí, že nám dali možnost „ideovku“ uspořádat. Připravili jsme teze, které reflektují to, že bychom se měli vrátit k původním hodnotám a zaměření hnutí. Měli bychom trochu ubrat z levostranného směřování hnutí. Myslím, že se to povedlo. Odešli jsme s tím, že je třeba se zaměřit na tu část voličů, kterou jsme ztratili nebo ztrácíme.

Například živnostníky?

Podnikatele obecně, ale i mladé vzdělané lidi, vědce. Všechny progresivně myslící lidi. Je na čase skončit se sociálními dárky, které pro mě znamenají jenom neúčelnou redistribuci veřejných prostředků a u mnoha lidí mohou způsobit až nezdravou závislost.

Celý rozhovor čtěte v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 11. února. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro.