Agrofert chtěl kvůli dotacím využít malou firmu. Bez jejího vědomí

Zámečnictví se mělo v roce 2016 se Synthesií podílet na čerpání 1,9 milionu korun z Operačního programu Zaměstnanost za účelem školení zaměstnanců. Zámečnictví Šejvl přitom žádné zaměstnance ani nemá. „Vůbec netuším, jak jsme se dostali do nějaké zprávy o dotaci. V našem účetnictví rozhodně nic takového nemáme,“ řekl Hospodářským novinám majitel firmy Jan Šejvl.

Schéma operace však k malé firmě příliš štědré nebylo. Jak vyplývá ze zprávy EK, projekt za skoro dva miliony měl být z evropských fondů dotován z 50 procent. Zámečnictví Šejvl mělo dostat jen deset tisíc, zbytek měl skončit na účtu Synthesie, uvedly HN.

Účast zámečnictví v žádosti byl zřejmý – zvýšit šanci na získání dotace určené pro malé a střední firmy, kterou Synthesia z holdingu Agrofert v žádném případě není. Auditoři ve zprávě uvádějí, že Synthesia by pravděpodobně dotaci získala i bez pomoci spolužádosti malé firmy. Žádost mohla získat maximálně 100 bodů, žádost Synthesie přitom za velikost firmy získala jen deset bodů, protože malý partner žadatele měl dostat jen půl procenta čerpané částky.

Generální ředitel Synthesie Josef Liška HN řekl, že továrna nakonec dotaci nevyužila. Projekt prý zastavila a případná školení zaměstnanců platila ze svého. „Nečerpali jsme nic. My jsme to zastavili právě kvůli nejrůznějším dohadům, které kolem toho vznikaly,“ řekl Liška. Nedokázal však odpovědět, jak se firma bez zaměstnanců dostala na společnou žádost o dotaci na školení zaměstnanců všeobecných znalostí. „Tohle nevím. Zařizovala to pro nás jedna agentura,“ řekl s tím, že její název nebude uvádět.

Otroci dotací. O závislosti Agrofertu na veřejné podpoře

Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy do Česka dorazil minulý týden. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů.

Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení ve střetu zájmů, má vliv na firmu a na použití dotací z EU. Podle médií by mohlo jít o trestný čin poškozování finančních zájmů EU a o dotační podvod. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je možné stíhat i firmy.

Přečtěte si také: