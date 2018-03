Jaká je nejoblíbenější činnost současného prezidenta Spojených států Donalda Trumpa? Nadávat na předchůdce v úřadu Baracka Obamu.

Přitom se ukazuje, že za jeho působení v Bílém domě si podnikatel Trump výrazně finančně polepšil. Časopis Forbes srovnal vývoj hodnoty majetku majitele hotelů a golfových resortů za posledních 36 let a dospěl k nečekaným závěrům.

Nejlépe se byznysu vedlo za Obamovy éry, kdy se hodnota majetku nynějšího prezidenta zvýšila o 2,9 miliardy dolarů (téměř 60 miliard korun). Naopak během necelých 14 měsíců působení v čele nejsilnější ekonomiky světa hodnota Trumpova impéria poklesla o 400 milionů dolarů (8,2 miliardy korun).

Donald Trump a jeho otec Fred se dostali do seznamu milionářů magazínu Forbes v roce 1982, kdy jejich společný majetek měl hodnotu 200 milionů dolarů. O šest let později už Donald Trump patřil do klubu dolarových miliardářů. Jednalo se o výsledek investiční horečky podporované bankami v druhé polovině 80. let v době Ronalda Reagana, upozornil časopis.

Donald Trump a jeho inspirace Ronaldem Reaganem:

Po roce 1990 za éry George Bushe staršího se Trumpovi nedařilo a musel dvakrát vyhlásit bankrot. Na toto období dcera Ivanka Trumpová vzpomíná jako na dobu, kde před mrakodrapem Trump Tower na páté avenue v New Yorku seděl bezdomovec, její otec na něj ukázal a řekl: „Víš, tento chlápek je bohatší o osm miliard dolarů, než jsem já.“ I když se zdá nepravděpodobné, že by měl Trump tak vysoké dluhy, každopádně byl v té době podle Forbesu v mínusu.

Do černých čísel se dostal paradoxně opět v době demokratického prezidenta Billa Clintona, jehož manželka Hillary byla v prezidentských volbách v roce 2016 jeho nepřítelem číslo jedna. Na konci vlády Clintona vykazoval majetek prostořekého Newyorčana výši 1,7 miliardy dolarů. Hodnota majetku mu rostla i za George Bushe mladšího - až na 3 miliardy dolarů.

V roce 2009 po světové krizi se se majetek současného prezidenta snížil na 1,6 miliardy dolarů, proto mohl během zotavení ekonomiky o tolik vyrůst. V roce 2013 už překročil předkrizovou úroveň tří miliard dolarů a v březnu 2016, osm měsíců před zvolením, se dostal na nové maximum 4,5 miliardy dolarů (93 miliard korun).

Luxusním nemovitostem se nedaří

Po Trumpově nástupu do Bílého domu ale hodnota jeho majetku poklesla, i když ceny amerických akciových indexů trhaly historické rekordy. Hodnota roste spíše technologickým firmám nebo e-shopům, výnosy luxusních kamenných obchodů a hotelů jdou dolů.

Vyhraněná osobnost prezidenta navíc odrazuje řadu liberálněji smýšlejících klientů golfových resortů na Floridě v Palm Beach. Naopak se daří Trumpově hotelu v hlavním městě Washington.

Čtyřicátý pátý prezident může na „své“ daňové reformě vydělat až 11 milionů ročně, napsal Forbes. Deník New York Times dokonce loni spekuloval o profitu pro Trumpovo impérium ve výši jedné miliardy dolarů.

Prezidentův syn Eric Trump, jenž je viceprezidentem firmy The Trump Organization (skupina si 500 firem), připustil, že otcův úřad má na podnikání rodiny smíšený vliv.

