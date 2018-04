Paukner chystá prodej fotbalové Dukly. Zájemci čekají, jestli se zachrání v lize

„V současné době jednám se dvěma investory, kteří mají velmi vážný zájem. Zejména jeden z nich má přesnou fotbalovou strategii a ví, co chce. Jsme relativně blízko dohodě,“ uvedl Paukner, který hledal strategického partnera pro Duklu už delší dobu.

Přiznal, že obchod komplikují výsledky dejvického týmu. Svěřenci trenéra Jaroslava Hynka jsou v tabulce nejvyšší soutěže na desátém místě a mají šest kol před koncem sezony čtyřbodový náskok na sestupové pásmo.

„Investor chce mít jistotu, že vstupuje do klubu, který je prvoligový. To je dost podstatná záležitost. Neradi by čekali nějakou sezonu, až zase bude prvoligový,“ prohlásil majitel společnosti Carbounion obchodující s uhlím a elektřinou.

„Byli by rádi, aby ve střední Evropě byl klub, který by zejména nasazoval mladé hráče, a to jak z Čech, ze Slovenska i eventuálně jiných zemí, a připravoval je pro prodej a jejich působení v západoevropských klubech,“ nastínil Paukner strategii jednoho z investorů.

Jméno ani zemi původu potenciálního zájemce o Duklu neprozradil, pouze řekl, že jde o zahraniční a finančně silný subjekt. Také vyloučil, že jde o společnost z Číny a Ruska. „Oba subjekty chtějí, abych v Dukle pokračoval, ale oba chtějí majoritu. To jsou podmínky, kterým bych se nebránil,“ dodal Paukner.

