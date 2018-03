Jak bojovat se suchem? Propojením vodovodů za 22,7 miliardy

„Propojení vodárenských soustav umožňuje zásobení oblastí postižených suchem s nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody a současně vytváří rezervu pro standardní zásobení pitnou vodou,“ píše se v úvodu koncepce, kterou v posledních týdnech dostaly jednotlivé krajské úřady.

Vodohospodáři a inženýři pro každý region navrhli opatření, jak i v době velkého sucha zajistit lidem dostatečný přísun vody. Podle dokumentu, jehož kopii má redakce týdeníku Euro k dispozici, činí předpokládaná cena všech projektů 22,727 miliardy korun. Vůbec nejvyšší investice je třeba v Jihočeském (6,5 miliardy), Středočeském (5,2 miliardy) a Jihočeském kraji (3,2 miliardy). Peníze by měly být proinvestovány v příštích desetiletích.

V sumě pro jižní Čechy je započítaná i výstavba takzvaného dálničního vodovodu, jenž má vzniknout podél nové autostrády D3. Do regionu by tudy měla proudit voda z Želivky. Podle aktuálních informací ze středočeského hejtmanství by se investorem náročné stavby mohl stát dobrovolný svazek dotčených obcí.

Česko přichází o to nejcennější - o vodu. Zadržet ji mají opatření za miliardy

Experti ve studii upozorňují na to, že velká potíž bublá i přímo v hlavním městě: „Klimatické změny způsobují v oblastech Středočeského kraje nedostatek pitné vody. (…) Zejména stoupající špičkové odběry vody pro Středočeský kraj a absence vodojemů v kraji neúměrně zatěžují pražskou distribuční síť.“ Proto má za celkových 1,976 miliardy korun dojít k modernizace úpravny vody v Podolí, zkapacitnění vodovodů, výstavbě vodojemů či propojení řádu v úseku Suchdol-Troja.

Z koncepce také vyplývá, že během extrémně suchých let 2015 a 2016 řešila problém se zásobováním pitnou vodou téměř tisícovka obcí v Čechách a na Moravě. Nejvíce jich bylo ve středních Čechách (194) a v Plzeňském kraji (178).

Plánované propojení a vylepšení regionálních vodárenských systémů má být jedním z nástrojů, jimiž chce stát bojovat s nedostatkem vody v Česku. Vize je taková, že přes spojené vodovody by mohly být během extrémně suchých období zásobovány ty regiony, kde bude vláhy nejméně.

Za návrhem koncepce pro ministerstvo zemědělství stojí společnosti Hydrosoft Veleslavín, Sweco hydroprojekt a akciovka Vodohospodářský rozvoj a výstavba. Připomínky krajů a dalších institucí ke koncepci teď bude zpracovávat ministerstvo životního prostředí.

Dále čtěte: