Wi-fi jako bezpečnostní systém? Bezdrátová síť prý dokáže odhalit zbraně a bomby

Podle autorů studie signál z běžné wi-fi dokáže proniknout například batohem a odhadnout rozměry kovových předmětů či objem kapaliny. Ke spuštění systému je potřeba zařízení se dvěma nebo třemi anténami.

Své zjištění testovali na různých typech zavazadel a byli úspěšní. Podařilo se jim odhalit 99 procent potenciálně nebezpečných předmětů. U kapalin pak měli úspěšnost 95 procent, u kovů dokonce 98 procent. Pokud byly zkoumané předměty v batohu něčím obalené, klesla úspěšnost odhalení na 90 procent.

Pokud by se prokázala užitečnost systému, mohlo by dojít k jeho integraci do současných bezdrátových sítí. Vznikla by tak levná varianta bezpečnostních opatření na veřejných prostranstvích, například na letištích, sportovních stadionech či ve školách.

„Na velkých veřejných místech je těžké vybudovat nákladnou infrastrukturu pro prohlídky, jaké mají třeba na letištích,“ říká Yingying Chenová, jedna z autorek studie. „Vždy je potřeba lidská síla ke kontrole batohů. Chtěli jsme vyvinout doplňkovou metodu, která by ji mohla omezit. Naše zjištění může mít velký dopad na ochranu veřejnosti před nebezpečnými předměty. V současnosti je to stále víc potřeba,“ dodává.

Autoři studie chtějí systém odhalování zbraní a výbušnin pomocí wi-fi ještě zdokonalit. V současné době pracují na tom, aby byl schopen rozeznat nejen rozměry předmětů, ale i jejich tvar.

Dále čtěte: