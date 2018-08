Rychlost odbavení je pro většinu cestujících klíčová při zvažování, zda využít leteckou dopravu na kratší vzdálenost. Kdo letí dál, počítá s procedurou jako s nutným zlem.

Většina lidí procházení bezpečnostními rámy a vyndávání elektroniky nebo lahviček s tekutinou na pás rentgenového zařízení považuje za daň, kterou je třeba zaplatit za bezpečnost na palubě.

Ve Spojených státech pracovníci agentury TSA evidují každý den pět milionů položek, které musí lidé před vpuštěním do letadla ze svých příručních zavazadel vyndat, aby je bezpečnostní pracovníci zvlášť prohlédli. Zejména se jedná o notebooky, tablety a lahvičky s tekutinami.

3D místo 2D

Tato procedura by se měla v následujících letech výrazně změnit. Nejrušnější evropské letiště Heathrow nyní testuje v pilotním projektu skenery s počítačovou tomografií (CT). Tradiční skenery poskytují obrázky dvourozměrně, nové skenery CT umí vytvořit trojrozměrný obraz díky rotaci během snímání. Celkem vytvoří 720 dvourozměrných obrázků daného předmětu, vysvětlil Hans Joachim Schoepe z firmy Smith Detection, jež nové skenery nabízí letištím. Proto odpadá vytahování podezřelých předmětů. Zkouška nových skenerů probíhá od jara tohoto roku.

Před londýnským letištěm si novou technologii vyzkoušelo letiště Schiphol v Amsterodamu a JFK v New Yorku, uvedlo britské ministerstvo dopravy. Skenery mají rovněž automaticky detekovat výbušninu. Další podrobnosti z bezpečnostních důvodů úřad neuvedl.

Bezpečnostní kontrola může předměty na monitoru otáčet, aby zjistila, co obsahují. Skener dokáže analyzovat tisíc zavazadel za hodinu. Technologie není podle Schoepeho nová, letiště ji využívají asi dvacet let pro velká zavazadla, jež putují do zavazadlového prostoru letadel. Pro příruční zavazadla se dosavadní skenery tohoto typu nehodily kvůli velikosti a pomalosti.

