Bezpečnostní cvičení na pracovišti mohou způsobit více škody než užitku, varuje expert

Pevně stanovený krizový plán na pracovišti může ohrozit lidské životy. Namísto něj by zaměstnanci měli být podporováni v používání vlastní intuice a v důvěře instinktům, řekl webu BusinessInsider bezpečnostní expert Laurence Barton.

Krizové plány koncipované stylem: zaměstnanci sejdou po schodišti B a shromáždí se na parkovišti C, neberou v úvahu nepředvídatelné okolnosti. Případný druhý střelec nebo útočník se znalostmi krizových postupů by mohl právě s takovým scénářem počítat, což by znamenalo katastrofu. Naproti tomu dostatečně flexibilní plán podporující intuici zaměstnanců může životy zachránit.

Problémem také je, že v zaměstnání svojí intuici přirozeně upozaďujeme. Svazují nás každodenní rituály i společenské konvence. Navíc nechceme vypadat paranoidně před kolegy a nadřízenými, což potvrzují i přímí účastníci krizových situací.

Existuje ovšem velký rozdíl mezi paranoií a správným čtením situace. Vhodnou reakci Barton přirovnává k nočnímu nákupu u osamělé prodejny. „Když ke mně v noci přistoupí nějaká podivná existence a nebudu se cítit bezpečně, tak se buď zamknu v autě, nebo uteču do obchodu,“ popisuje. „Nebudu přešlapovat na místě, a nestanu se tak obětí,“ dodává.

Že je toto téma aktuální i v tuzemsku, dokazuje nový cyklus České televize Stav ohrožení. Projekt mimo jiné vychází z nedávných teroristických útoků ve Francii. Autoři pořadu doporučují, aby lidé absolvovali kurz první pomoci a sebeobrany, prošli co největším počtem modelových situací. V krizových momentech tak zachovají chladnou hlavu.

Režisér pořadu David Slabý potvrzuje Bartonova slova o upozaďování intuice. Při přípravě cyklu totiž narazil na zaběhlé uvažování. Většina dotazovaných lidí, mu odpověděla „ale tohle se mi stát nemůže“.

„Filozofií celého cyklu je pokusit se alespoň trochu změnit uvažování lidí, z modelu, ale tohle se mi nemůže stát, na model, co dělat když,“ uvedl Slabý v České televizi.

Policie ČR radí: Utíkej, schovej se, bojuj!

Policie ČR v kampani, která odstartovala loni, prezentuje koncept cesty k přežití v případě útoku ve třech bodech: útěk - úkryt - boj. Kampaň je reakcí na útok aktivního střelce z roku 2015 v Uherském Brodě, při kterém bylo zastřeleno osm lidí. Od té doby věnuje policie zvýšenou pozornost takzvaným měkkým cílů, tedy místům s vysokou koncentrací osob. A co přesně policie doporučuje?

• Utíkej Pokud máte možnost využít únikovou cestu, utečte! - Své osobní věci a cennosti nechte tam, kde jsou - Pokud je to možné, pomozte ostatním s útěkem. - Varujte ostatní před vstupem do nebezpečné zóny • Schovej se Pokud nemůžete utéct do bezpečí, je třeba najít místo, kam se schovat! - Zamkněte nebo zablokujte dveře - Schovejte se za pevné předměty - Přepněte svůj telefon do tichého režimu, zůstaňte potichu - Pokud to situace dovolí, volejte pomoc na číslo 158 • Bojuj Pokud je váš život v přímém ohrožení, bojujte! - Snažte se zneškodnit střelce - Jednejte rychle a násilně - Použijte jakékoliv předměty, které se dají využít jako zbraně - Jednejte maximálně efektivně Zdroj: Policie ČR

