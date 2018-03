Vzpomínky i globální hvězdy. Colours of Ostrava jdou zase výš

Na červenec roku 2005 se zapomenout nedá. Nejen kvůli masivním přeháňkám, který tehdejší areál Colours of Ostrava na Černé louce změnily v bahenní koupele. Především díky line-upu přehlídky, kde se sešel nesmrtelný dubový trojlístek Fun-Da-Mental, Trans-Global Underground a Asian Dub Foundation. Jako křehký poklad mezi nimi tehdy vykvetla africká zpěvačka Dobet Gnahoré. O rok později zase podobně vyniknul senegalský Cheikh Lo.

A i když jsou dnes Colours of Ostrava v naprosto jiné situaci a prioritně už míří na jiné publikum, tyhle dva „úkazy“ z černého kontinentu se na festival vrátí. Což je možná nejsympatičtější připomínka toho, že ředitelka přehlídky Zlata Holušová a její tým stále nezapomínají, kde jsou kořeny Colours.

„Program jsme se snažili sestavit tak, aby kombinoval kvalitní celosvětově známá jména s obrovským výběrem skutečných hudebních perel považovaných v zahraničí za zásadní hudební události současnosti,“ popisuje Holušová, jak letošní line-up vznikal.

Přehlídku nejvyšší úrovně letos z Colours dělají projekty jako třeba N.E.R.D. modulující pod dohledem Pharrella Williamse hitparádový hip-hop s mírně surovými kytarovými riffy a rockem, soulová kráska Joss Stone či diva mainstreamu Grace Jones.

Jestli ale něco letošní osmnáctý ročník hudební přehlídky orámuje, pak to budou rovné taneční beaty. Do Ostravy se vrátí abstraktní a přemýšlivý rakouský projekt HVOB, přijede i kmotr berlínské elektroniky Paul Kalkbrenner, patron chytrého techna Jon Hopkins a stále dobře tepající islandští kmeti GusGus.

Colours of Ostrava letos proběhnou od středy 18. do soboty 21. července v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Součástí bude opět i mezinárodní diskusní fórum Meltingpot, kam dorazí třeba Scilla Elworthy, britská mírová aktivistka a autorka knižního hitu The Businees Plan for Peace, či německý lékař a propagátor celostní medicíny Ruediger Dahlke.

