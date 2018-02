Zpívají o lásce i drogách. Highly Suspect zahráli poprvé v Česku

Koncert přesně v sedm hodin večer odstartoval arkansaský hudebník Welles spolu s kapelou. Mnohé diváky překvapil mladistvým vzhledem, na kvalitě jeho hudby to však neubralo. Začínal na cover verzích Nirvany, což bylo znát i v jeho aktuálních písních.

Johnny Stevens, Ryan Meyer a jeho bratr Richard se za hlasitého ryku fanoušků na pódiu ukázali chvíli po osmé hodině. Zhruba hodinu a půl dlouhé vystoupení odpálili singlem Bath Salts z první desky. Text skladby byl inspirován zážitkem frontmana Johnnyho, který se syntetickými drogami přezdívanými právě „bath salts“ (koupelové soli) předávkoval. Z prvního alba zazněla i hitovka Fuck Me Up, nebo Lydia, která se umístila v několika amerických hudebních žebříčcích.

Highly Suspect jeli na turné představit zejména svou novou desku The Boys Who Died Wolf, paradoxně z ní ale zaznělo méně skladeb než z prvního alba. I tak se ale fanoušci dočkali, i když až v druhé polovině koncertu.

Největší ohlas vzbudila bezpochyby píseň Little One (Maličká), ve které Johnny zpívá o tom, jak se bezhlavě zamiloval do dívky, ale vztah podvědomě sabotoval. Refrén: Hey, little one, I’m so scared of what this could have been/I know that today I lost my only friend (Hej maličká, tak moc se bojím toho, co to mohlo být, vím, že dnes jsem ztratil svou jedinou přítelkyni) si s kapelou zpíval suverénně celý klub.

Trojice začala jako cover kapela v roce 2009, vydala několik EP. První deska Mister Asylum vyšla v létě 2015, The Boy Who Died Wolf následovala o rok a půl později. V současnosti skupina pracuje na třetí desce. Na kontě má tři nominace na cenu Grammy.

