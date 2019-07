Studenti z Mnichova pilují hyperloop. Má jezdit 600 kilometrů v hodině

Čtvrté vítězství v prestižní soutěži, jež se koná v druhé polovině července v sídle společnosti Space X v Kalifornii, má zajistit německému týmu odlehčení prototypu o osm kilogramů a téměř dvojnásobný výkon elektrických motorů.

Nový stroj nazvaný Pod IV váží 70 kilogramů, je dlouhý 1,7 metru a široký 50 centimetrů. Má osm elektromotorů o celkovém výkonu 320 kilowattů, to odpovídá výkonu 435 koní.

„Myslím, že můžeme dosáhnout rychlosti 600 kilometrů za hodinu. Je pravděpodobné, že v soutěži opět zvítězíme,“ věří týmu z Technické univerzity Mnichov (TUM) Florian Janke, který mu šéfoval loni.

Nyní je šéfem spolku Next Prototypes, jenž zastřešuje všechny projekty technické univerzity, které se zúčastňují různých technologických soutěží. S vylepšenou novinkou chtějí studenti překonat vlastní světový rekord. Rychlosti okolo 600 kilometrů v hodině chtěli dosáhnout už loni, silnější motory ale nestihli studenti dostatečně otestovat. Tento rok se zaměřili na vývoj a přípravu detailů. „Eliminovali jsme chyby z loňského roku a zdokonalili jsme prototyp jako celek,“ vysvětlil Janke.

I když většina ostatních týmů okopírovala mnichovský koncept, německý tým nevěří, že by je mohl někdo porazit, protože konkurence nemá z tímto modelem dostatek zkušeností.

Myšlenku přepravy v trubici, ve které je vakuum, představil Elon Musk v roce 2013. Uvažovaná rychlost má být až 1 200 kilometrů za hodinu. Různé společnosti na celém světě se předhánějí v tom, kdo funkční hyperloop představí jako první.

Společnost Hyperloop Transportation Technologies (HTT) dříve uvedla, že by tento způsob přepravy mohla vybudovat z Brna do Prahy a Vídně. Projekt se ale v Česku nejspíše neuskuteční. Zástupci HTT později oznámili výstavbu v Indii, Číně, Spojených arabských emirátech.

V Evropě na hyperloopu pracují také Holanďané z Technické univerzity Delft. Firma se jmenuje Hardt Global Mobility. V projektu se angažují i německé dráhy formou společnost DB Engineering & Consulting nebo výrobce pneumatik a dalších autodílů Continental. „Chceme provozovat první komerční hyperloop v Evropě do roku 2028,“ vyhlásil marketingový šéf firmy Jelte Altena.

Také tým z Mnichova si dokáže představit, že založí vlastní firmu, jež by technologii dostala do komerční fáze. Nebude to ale dříve než za dva roky, až dokončí studia.

