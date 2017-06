Z Lipska do Berlína za 14 minut? Hyperloop představil plány pro Evropu

Cestování kapslí o rychlosti 1200 kilometrů v hodině si budou moci vyzkoušet i Češi, pokud firma Hyperloop One vybuduje v následujících letech okružní trasu po Německu. Z Norimberku by měla trvat cesta do Mnichova 12 minut, z Lipska do Berlína 14 minut. Z Berlína do Hamburku 20 minut.