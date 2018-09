Na směru větru nezáleží. Studenti vymysleli všestrannou turbínu do měst

Studenti z Lancaster University Nicolas Orellana a Yaseen Noorani vyhráli britské kolo prestižní soutěže pro mladé inženýry a designéry, kterou pořádá Nadace Jamese Dysona. Vymysleli větrnou turbínu O-Wind Turbine, která umí vyrábět elektřinu z větru, jenž fouká z různých směrů.

Jako první turbína na světě umí efektivně využít vítr foukající jak v horizontálním tak vertikálním směru. Tradiční větrníky sice mají otočné rotory, ale využívají vítr foukající vždy pouze v jednom směru. I proto jsou nevhodné pro využití ve městech, kde se vítr často točí.

Jak vypadá větrná turbína do měst:

Prototyp turbíny měří v průměru 25 centimetrů. Vítr kulovitou turbínu roztáčí díky otvorům na jejím obvodu. Ozubená soustava pak pohání generátor, který vyrábí elektřinu. Studenti věří, že by projekt mohl být do pěti let dotažen do komerčního stádia. Turbíny by mohly být instalovány na velké městské budovy, zejména na jejich obvodové zdi, případně balkóny, kde je rychlost větru nejvyšší.

„Doufáme, že tyto turbíny zlepší využití a cenovou dostupnost větrné energie po celém světě,“ uvedl Orellana. Města podle něj nyní prakticky nevyužívají tento obnovitelný zdroj energie. Udělení ceny Jamese Dysona by mělo pomoci získat investory, aby byl projekt co nejdříve životaschopný.

Od vysavačů k elektrovozům. Vynálezce Dyson chce otřást automobilovým trhem

Autoři nyní chtějí pracovat na testování různých materiálů i velikostí turbíny. Uvažují o využití recyklovaného plastu, který by pomohl snížit náklady.

Profesor Harry Hoster z Lancaster Univerzity tvrdí, že studentský projekt nového konceptu větrných turbín není pouze variancí současných větrníků, ale dává reálnou možnost využívat poryvy větru v městské zástavbě.

