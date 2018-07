Vaše šance být v práci respektovaným pracovníkem nebo dokonce lídrem, který prochází firemní hierarchií směrem vzhůru jako nůž máslem, závisí na tom, jak umíte se svým okolím komunikovat.

Pokud chcete, aby vás okolí bralo vážně, je důležité se vyvarovat jednoho slovíčka, které možná používáte, a třeba ani nevíte, jak moc škodlivé je. Jedná se o slovo „jenom“ nebo „jen“. Tvrdí to expertka na komunikaci Judith Humphreyová, jež založila firmu Humprey. Mezinárodní klienty učí, jak správně komunikovat, aby byli považováni za důvěryhodné partnery.

I když vás lidé ve firmě nevyhodí za dveře, pokud toto slovo použijete, nebudou vaše názory brát příliš vážně. Můžete mít ale problém například u pracovního pohovoru. Pokud toto slovo používáte příliš často, možná už si to ani neuvědomujete, varuje Humphreyová. Slůvko „jenom“ totiž veškeré názory mluvčího relativizuje a svědčí o tom, že je mluvčí nejistý. Vytváří to dojem, že neumí jasně formulovat své názory, nebo za nimi pevně nestojí.

Jaké jsou nejčastější situace, kdy lidé toto nenápadné slůvko používají?

Vyjádření vlastního názoru

Pokud se slyšíte říkat: „To je jenom můj názor, stojí to jen pár korun…“, znamená to, že si moc nevěříte, vaše názory nemají u posluchačů potřebnou váhu. Pokud říkáte svému nadřízenému „Je to jen můj názor, ale mělo by se….,“ můžete se rozloučit s tím, že vás začne vnímat jako rovnocenného partnera. Proč se zabývat názorem někoho, když to je „jen“ jeho názor, který nemá větší dopad. Mnohem lepší je použít sloveso „myslím si … věřím, že“.

Oblíbené mýty o introvertech:

Pokud chcete něco podotknout

Na poradách je často slyšet slovní spojení „Pokud bych mohl JEN něco podotknout“. Tato formulace opět vyvolává u kolegů dojem, že si nestojíte za svým a spíše kopírujete názory nebo stanoviska ostatních. Rozhodně z vás takové poznámky nečiní v očích ostatních přirozenou vůdčí osobnost. Správně byste měli jít rovnou k věci a nepoužívat tuto slovní vycpávku. Případně můžete začít několika slovy o tom, že souhlasíte nebo nesouhlasíte s předchozím řečníkem.

Pokud reagujete na kritiku nebo bráníte svůj názor

„Já jen myslím, že..,“ je opět příliš obranná formulace, která z vás dělá slabocha. Zejména pokud vás někdo před ostatními zkritizoval a vy se chcete ohradit. Pokud jste v pozici nadřízeného, i oprávněná kritika nebude v této formě brána vážně. Vypadá to, že nemáte situaci pod kontrolou. Opět rada zní, jděte rovnou k věci.

Pokud se snažíte působit skromně

„Jsem jenom zástupce/asistent pana Nováka.“ S těmito slovy při oslovení nového kolegy nebo obchodního partnera díru do světa neuděláte. Vysíláte do okolí signál, že s vámi nemusejí počítat, jste jen pěšákem na šachovnici firmy. Dobrovolně si dáváte menší význam, než jaký skutečně máte.

„Jsem tu jenom krátce,“ je podobně smrtící větou pro další kariéru ve firmě. Slůvko „jen, jenom“ při debatě o vaší pozici vyvolává v posluchačích falešný dojem o vaší skromnosti případně zdvořilosti.

Pokud se naučíte drobné slovíčko ze svého slovníku eliminovat, získáte větší důvěru v komunikaci s nadřízenými, podřízenými, ale i s kamarády a rodinnými příslušníky.

