Jak bojovat se stereotypy? Nejlepším způsobem je mít dostatek informací. V případě lidí, kteří jsou označováni jako introverti, je třeba pochopit, proč se v některých situacích chovají odměřeně, případně vyhledávají klidnější místo pro práci i odpočinek. Introvertů je ve společnosti podle spisovatelky Susan Cainové okolo jedné třetiny.

Americký hudebník a dokumentarista Carl King, jenž se sám za introverta považuje, sepsal deset mýtů, které se ve společnosti šíří o tichých a klidných lidech. Vybrali jsme několik z nich. Možná v popisu některých situací poznáte sami sebe.

1: Introverti neradi mluví

Není to pravda. Introverti ale mluví pouze v případě, že mají co říci. Nesnáší tlachání o ničem. Pokud se zeptáte introverta na něco, co jej zajímá, budete se divit, jak se rozpovídá.

2: Introverti nemají rádi lidi

Naopak, introverti oceňují pravé přátele. Většinou jich mají jen několik. Pokud máte to štěstí, a takový člověk vás za přítele považuje, máte pravděpodobně blízkého spojence na celý život. Jestliže získáte jeho důvěru, není radno jej zklamat.

3: Introverti chtějí být pouze sami

Introverti nemají problém s tím, být sami se svými myšlenkami. Přemýšlejí hodně, proto potřebují klid. Na druhou stranu se cítí neuvěřitelně osamoceni, pokud se nemohou s někým podělit o své myšlenky, pocity. Většinou to musí být jedna konkrétní osoba, které důvěřují.

4: Introverti se neumí bavit

Introverti nejraději odpočívají doma nebo v přírodě. Rušná místa nevyhledávají, většinou ani adrenalinové zážitky. Pokud je někde moc hluku, případně hodně lidí, kteří mluví, sami mlčí.

To ale neznamená, že se neumí pobavit nebo nemají smysl pro humor. Pokud si vyjdou do společnosti, stačí jim na pobavení kratší doba než extrovertům, kteří jsou schopni se bavit až do rána.

5: Introverti se mohou změnit na extroverty

Svět bez introvertů by byl o hodně chudší o vynikající vědce, hudebníky, umělce, básníky, filmaře, lékaře, matematiky, programátory, spisovatele a filosofy.

Existuje mnoho receptů, jak se naučit jednat s introverty. King ale zdůraznil, že není možné, aby se introvert přepnul na extroverta. Uzavření lidé zaslouží uznání za svou přirozenost a také za vše, co přinesli lidstvu. Je prokázáno, že poměr introvertů k extrovertům stoupá s dosaženým IQ.

Související články: