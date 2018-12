Trojrozměrný král Průša: Někdy je to velký chaos

Česko nemá moc firem, které by se mohly pyšnit přívlastkem „světová“, v oboru 3D tisku se jich ale pár najde. Jedna taková sídlí v pražských Holešovicích, jejím zakladatelem je Josef Průša. Není to hračkárna pro pár lidí, vyrábí nejpoužívanější tiskárny svého druhu na světě, její obrat letos překročí miliardu a Josef Průša je ve světě 3D tisku globální celebritou.

Jeho příběh přitom začal jen před pár lety, když odešel z vysoké školy a rodiče mu půjčili, aby si založil firmu. Ta od té doby letí raketově vzhůru. „Trávím tu všechen čas, ale baví mě to,“ říká v rozhovoru pro Euro Josef Průša.

Podle průzkumu společnosti Deloitte jste nejrychleji rostoucí technologická firma ve střední Evropě s meziročním růstem přes 17 tisíc procent. Jak velký úspěch to pro vás je?

Pro mě je to zklamání. Mohli jsme mít 21 tisíc procent růstu. Jenže nám do auditu nezapočítali objednávky, které jsme fyzicky nestihli vyřídit, ačkoliv spadaly do sledovaného období. Takže je to jenom sedmnáct tisíc, no.

Ten smutek si ani nedokážu představit… Co s sebou vlastně tak obrovský růst přináší? Některé firmy ho neustojí a přehřejí se.

Abych byl upřímný, je to někdy velký chaos a jeho kočírování dá velkou práci. Naštěstí to pořád zvládáme, ale ano, je to živelné. Třeba jsme se museli stěhovat, protože z 50 lidí, s nimiž jsme pracovali v Karlíně, jsme teď v Holešovicích už s 320 lidmi. U nás jako hardwarové firmy je vlastně všechno o dost složitější. Na čelných místech v žebříčku Deloitte nebylo moc takových firem, které by něco fyzicky vyráběly. Pokud poskytují digitální služby, tak jejich růst spočívá v tom, že přijmou pár lidí navíc na zákaznickou podporu a nakoupí lepší servery. Kdežto my musíme nakupovat materiál a ještě tiskárny dostat k zákazníkům.

Celý rozhovor najdete v aktuálním vydání týdeníku Euro, které vychází 10. prosince. V elektronické verzi ke stažení v App Store a na www.alza.cz/euro