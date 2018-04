Ostrov Balboa, který vznikl na vytěženém písku a bahně v zálivu u města Newport Beach, je oblíbeným místem právě výhled na záliv a zakotvené jachty. Ceny domů s výhledem na moře stojí několik milionů dolarů. Unikátní polohu si na ostrově užívá asi 3300 obyvatel.

Poloha uprostřed zálivu ale dělá starosti vědcům v souvislosti s tím, jak se mění klima a zvyšuje se hladina moře. Ostrov se už nyní musí v době přílivu bránit zdí před slanou vodou. A projekce stoupání hladiny Tichého oceánu v této lokalitě je taková, že do roku 2035 se zvedne o 15 centimetrů, do roku 2050 by to mohlo být až 43 centimetrů, varovali vědci z Kalifornské univerzity z nedalekého města Irvine.

Část zdi kolem ostrova se právě zpevňuje a navyšuje:

„Obyvatelé čelí nebezpečí, že ulice budou do deseti let neustále zaplavené,“ tvrdí Brett Sanders, profesor stavebnictví z univerzity v Irvine. Bez zásadní akce bude ostrov v budoucích letech neobyvatelný, varoval. V roce 2050 se budou lidé brodit vodou až po kolena, napsal sever E&E News.

Jako nejúčinnější dlouhodobé řešení nabízí Sanders zvednutí ostrova o půl metru. Zatím se před stoupající vodou a záplavami způsobenými bouřemi místní brání zvyšováním protipovodňových zdí. Problém je ale v tom, že se tím ničí výhled na okolní záliv.

V době přílivu se uzavírá i kanalizace a voda ze srážek nemá kam odtékat, připustil Robert Stein z městského úřadu Newport Beach. Musí se počkat, až voda opadne. Stein dodal, že ostrov Balboa je jedním nejohroženějších míst na západním pobřeží Spojených států v době dešťů a bouří.

Ostrov Balboa v roce 1921.

Radnice města zatím přistupuje ke krátkodobému řešení a tím je zvyšování protipovodňových zábran o dvacet centimetrů. Investice ve výši dvou milionů dolarů má ochránit domy obyvatel. V plánu bylo zvýšení zdí až o 45 centimetrů, to ale místní odmítli s tím, že by přišli o výhled na okolní moře. Dočasné zvýšení zdí vystačí na 10 až 15 let, ví Stein.

Ostrov Balboa v roce 2013.

Zvednutí celého ostrova včetně chodníků, silnic i veškeré podzemní infrastruktury je dlouhodobějším řešením, zatím se o něm pouze diskutuje v teoretické rovině. I když nově přestavované domy už musí stavět podlaží téměř metr nad současnou úroveň silnic.

Město zatím plánuje monitorovat, jak rychle se hladina na ostrově v době záplav zvyšuje. Stein předpokládá, že ulice se budou muset stejně v horizontu 30 až 40 let zvýšit a s tím i odtokový systém a kanalizace. Do roku 2050 by to mělo být alespoň o půl metru.

Republikánský kongresman Dana Rohrabacher, který tuto oblast Kalifornie zastupuje ve Sněmovně reprezentantů, mluví o změnách klimatu opovržlivě, podle něj je výzkum o klimatu jen vědou plnou emocí, kterou nelze brát vážně.

Ani republikánský starosta Newport Beach Marshall Duffield se nechce nechat zatáhnout do debat o změnách klimatu. Podle něj je zvýšení zábran o dvacet centimetrů dostatečným opatřením, jak se Pacifiku bránit. „Nejde o složitou věc, prostě se zábrany jednoduše zvýší,“ má jasno starosta. Podle něj v současné době nedochází ke zvyšování hladiny moře.

Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) nicméně uvedl, že za posledních sto let se hladina oceánu na západním pobřeží zvýšila o 22 centimetrů.

Šílené náklady

Plán zvýšení ostrova považuje Duffield za neuskutečnitelný. Podle něj by šlo o „šíleně“ vysokou částku, aby se mohl celý ostrov zvednout o půl metru. O této možnosti se hovořilo na setkáních obyvatel ostrova Balboa v letech 2011 až 2016 zejména kvůli tomu, že nechtějí, aby byl celý ostrov obehnán zdí, která zničí výhled na zátoku. Navíc by toto opatření znemožnilo používání přístavu a lodí. Nicméně žádný konkrétní plán nebyl dosud městské radě předložen.

Stein poukazuje na to, že je logické zvýšit domy, ulice i kanalizaci v případě, že se zeď bude v následujících letech opakovaně zvedat o desítky centimetrů. Samotné umělé uzavření celé zátoky v době přílivu není podle něj funkčním řešením.

Místní nechtějí zničený výhled

Lidé, kteří na ostrově žijí, se k nápadu celý ostrov zvednout staví rezervovaně. Výstavbu zdí a zábran nicméně kritizují. Například Craig Smith zdůraznil, že zvyšování protipovodňových zábran je dlouhodobě neúčinným opatřením. Nelíbí se mu liknavý přístup radnice, který se omezuje na co nejsnadnější kroky.

Třiasedmdesátiletý Bart Hackley, který vlastní dům s výhledem na zátoku s kotvištěm pro loď, tvrdí, že již nyní zeď praská a propouští slanou vodu na jeho pozemek. Chce větší bezpečí před oceánem, ale zároveň nechce přijít o výhled. Zvyšování hladiny moře se obává.

Sedmašedesátiletá Jane Davisová má strach z toho, že ne každý si může dovolit zvýšit dům o půl metru, což vyžaduje investici přesahující milion dolarů (20,5 milionu korun). „Pokud se zvednou pouze nové domy a starší ne, všichni budou mít zablokovaný výhled,“ bojí se.

Profesor Sanders míní, že zvednutí ostrova v dlouhodobém horizontu dává smysl, stavění zdí je podle něj jen falešnou snahou vytvořit u lidí pocit bezpečí. Proto by úřady měly finančně přispívat na zvyšování domů. „Nejrozumnějším řešením je vymyslet způsob, jak by všichni mohli zvýšit přízemí u svých domů.“

