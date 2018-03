Americká firma Commonwealth Fusion Systems, která spolupracuje s vědci z prestižního ústavu Massachusetts Institute of Technology, oznámila, že do 15 let hodlá vyrábět elektřinu ve fúzním reaktoru. Rychlé pokroky v technologii mají zajistit levnou a bezemisní elektřinu pro celou Zemi, a přispět tak ke zpomalení změn klimatu.