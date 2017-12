NASA používá dávno prošlé skafandry ze 70. let. Musí vydržet dalších 59 akcí

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) má fungovat minimálně do roku 2024. Do té doby slíbila finance americká vláda. Původní životnost modulu byla stanovena do roku 2016, mise ale byla prodloužena.

Podobně se to má se skafandry pro astronauty, kteří potřebují vyjít do volného vesmíru. Jejich vesmírné montérky byly zkonstruovány v roce 1978, první dodávka proběhla v roce 1982, a byly navrženy pro kratší mise amerických raketoplánů. Označují se jako EMU (Extravehicular Mobility Unit).

Původní životnost měla být patnáct let, tedy do roku 1993, upozornil časopis Wired.

V roce 1993 byla jejich životnost prodloužena, takže už nyní přesluhují 24 let. Zpráva americké vesmírné agentury NASA pro Kongres počítá s tím, že bude využívat staré skafandry až do zmíněného roku 2024.

Jak vypadají skafandry pro výstup do volného vesmíru:

V roce 1998 prošly modernizací, ale stále se jedná o ty původní. Z 18 vyrobených kusů se používá 11. Kongresový výbor pro vědu a vesmír vyjádřil obavy, zda takto zastaralá kosmická výstroj vydrží ještě dalších sedm let.

NASA přitom s vývojem nových obleků do vesmíru, jež by byly do roku 2024 k dipozici, nepočítá. Odborníci doufají, že stávající výstroj vydrží i pro následující roky. Skafandry mají procházet pečlivou kontrolou.

Americká vesmírná agentura spoléhá také na to, že většinu oprav ISS budou provádět roboti a astronauti omezí výlety mimo modul na minimum. Nicméně mají být použity v roce 2018 osmkrát, o rok později 11krát. Celkem se má jednat do roku 2024 o 59 vesmírných procházek.

NASA v říjnu uvedla, že od konce roku 1998 proběhlo v rámci ISS 205 výstupů do prostoru ve skafandrech. Většina z nich byla právě v amerických (155), menší část v ruských (50). Ruští kosmonauti používají oblek vzor Orlan, jenž měl premiéru v roce 1977.

Pokud by však došlo k rozhodnutí, že se ISS bude používat i po roce 2024, NASA zvažuje i možnost prodloužení životnosti svých skafandrů z doby, kdy v Československu probíhala tvrdá normalizace.

