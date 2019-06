Americký astronaut na povrchu Měsíce Autor: Pixabay

Projekt Artemis, jehož cílem bude po více než půl století dostat člověka zpět na Měsíc, vyjde Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) na 20 až 30 miliard dolarů, tedy v přepočtu zhruba mezi 450 až 680 miliardami korun. CCN Business to ve čtvrtek řekl jeho šéf Jim Bridenstine. Pilotovaný let k jedinému přirozenému satelitu Země by se měl uskutečnit v horizontu nadcházejících pěti let. Alespoň tak znělo březnové přání amerického prezidenta Donalda Trumpa.