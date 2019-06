Místo kartáčku nanočástice: vědci chtějí do boje se zubním kazem zapojit mikroroboty

Odstraňování zubního kamene je pro většinu pacientů bolestivý proces, ať už jej zubař provádí za pomocí škrabky či ultrazvuku. Vědci z americké University of Pennsylvania teď přicházejí s alternativní – bezbolestnou – variantou. Využívají k tomu magnetické mikroroboty.

Tým výzkumníka Hyuna Koo vytvořil nanočástice oxidu železitého, které jsou poživatelné a v žaludku snadno rozložitelné. Vzhledem k tomu, že jsou magnetické, je lékaři mohou shlukovat a přes magnet přesouvat na konkrétní místa. Částice mohou být také katalyzátorem pro výrobu peroxidu vodíku, který rozkládá matrici biofilmu a zabíjí bakterie uvnitř. Zároveň mohou seškrábat mrtvé bakterie ze zubů.

„Nanočástice mohou být spojovány do rojů a můžete je naprogramovat tak, aby se posunovaly ve specifických pohybech a vytvářely drhnutí,“ popsal Koo výhody mikrorobotů pro web The Daily Beast.

Tým vědců zároveň vymyslel způsob, jak pomocí 3D tisku vytisknout nanočástice do určitých tvarů, aby mohly plnit i jiné účely, než jen čištění okolí zubů. Konkrétně jde například o možnost vrtání. „Snažíme se roboty dostat dovnitř zubu, aby jej pro zubaře mohli vyčistit.“

Snaha vědců z americké univerzity je stále ještě v rané fázi. Koo si myslí, že potrvá ještě dva až tři roky, než jeho tým představí svou verzi zařízení pro čištění zubů. Dalších několik let pak může trvat, než se z něj stane prototyp a projde klinickým testováním. „Až se to povede, bude to fungovat jako hraní videoher,“ říká Koo.

