Ačkoliv může tento odborný termín na první pohled vypadat poněkud záhadně, ve skutečnosti se o nic zas tak komplikovaného nejedná. Podílový fond je ve skutečnosti vcelku běžný finanční nástroj sloužící k investičním operacím. Jako takový nemá žádnou právní subjektivitu, řídí jej a spravují investiční společnosti, kterými mohou být například jednotlivé komerční banky. Ale jak to celé vlastně funguje?

Ve skutečnosti to funguje relativně prostě. Jakmile si nějaký podílový fond vyberete, pošlete na jeho bankovní účet peníze, za které na oplátku dostanete takzvané podílové listy. Ty navzdory svému názvu nemají podobu fyzickou, nýbrž elektronickou a jako takové budou evidovány na účtu cenných papírů.

S touto skutečností se pak pojí jedna z hlavních výhod, kterou podílové fondy ve srovnání s již zmíněným termínovaným vkladem nabízejí. Tou je jejich likvidita, respektive možnost vybrat si uložené peníze v podstatě kdykoliv, klidně i druhý den. V případě termínovaného vkladu je něco takového nemyslitelné, respektive velice nákladné.

Co se s vašimi penězi stane?

Jakmile podílový fond vaše peníze obdrží, bude je investovat dále. O to se postarají jeho správci, kterými bývají nejčastěji analytici a finanční manažeři daných společností, kteří vyhledávají ty nejatraktivnější investiční příležitosti. A kam konkrétně že je přesměrují?

To pochopitelně záleží na tom, jaký podílový fond jste si vlastně zvolili. Otevřené podílové fondy totiž mohou mít celou řadu podob. Existují fondy peněžního trhu, fondy dluhopisové, akciové, nemovitostní, komoditní, devizové, atp.

V závislosti na tom, na co je ten který fond zaměřen, se pochopitelně liší i jeho výnosnost, respektive riziko s ním spjaté. V případě fondů peněžního trhu, které se zabývají investováním do cenných papírů s kratší splatností, státních dluhopisů apod., bývají výnosnost i rizikovost poměrně nízké. Oproti tomu fondy akciové, jež jsou určeny, jak už sám název napovídá, k investování do akcií, a to zpravidla časově dlouhodobějších, mohou být o poznání výnosnější, jejich stinnou stránkou nicméně je, že s sebou nesou i relativně vyšší riziko.

Co to stojí?

V souvislosti s výběrem vhodného typu fondu se pojí ještě jeden faktor, který je vždy potřeba zvážit, a sice poplatky. Těch bývá v rámci každého podílového fondu hned několik. Ve chvíli, kdy se rozhodnete stát se jeho součástí, budete muset uhradit vstupní poplatek. Kromě něj ovšem existuje ještě poplatek správní, respektive za správu fondu, a ve výjimečných případech rovněž výstupní poplatek. A kolik že takové poplatky činí?

To je pokaždé jiné – přihlíží se jednak k typu fondu jako takovému a jednak k celkové výši vámi uložené částky. A tak zatímco například u fondu peněžního trhu se vstupní poplatek pohybuje na hranici mezi půl až jedním procentem, u fondu dluhopisového to může být kolem 1,5 procenta, kdežto třeba v případě akciového fondu lze pro změnu hovořit o nějakých dvou až třech procentech.

Správní poplatek bývá zpravidla o poznání nižší. Alespoň co se fondů peněžního trhu týče. Pohybuje se řádově v nižších desetinách procenta. U ostatních typů byste se měli vejít do 1,5, maximálně dvou procent.

Bez daní, ale s velkou neznámou

Další nespornou výhodou a předností podílových fondů je skutečnost, že výnosy z nich nejsou zdaněny. Tedy za předpokladu, že zde své peníze uložíte na dobu delší než půl roku. Pakliže byste je umístili například na již umíněný termínovaný vklad, banka by vám automaticky z vašeho výnosu odečetla patnáctiprocentní srážku daně, zde se ovšem ničeho takového za splnění výše uvedené podmínky obávat nemusíte. A jaký to má vše tedy háček?

Jednou z mála nevýhod investice do podílových fondů je skutečnost, že dopředu nevíte, jaký výnos budete vlastně realizovat. Abyste si utvořili alespoň orientační představu, musíte vycházet z informací z minulého, respektive minulých období. Nikde nicméně není dáno, že se stejného výsledku dosáhne i v tom aktuálním. S něčím takovým ale zkrátka musíte počítat, koneckonců pořád se jedná o jistou formu investice, se kterou se vždy pojí rovněž jistá míra rizika.

Kde se dají podílové fondy koupit?

Pakliže jste se rozhodli, že byste si chtěli nějaký podílový fond pořídit, určitě vás zajímá, kde se tak dá učinit a kolik peněz si musíte alespoň pro začátek připravit.

Na podílových fondech je dobré to, že se dají koupit v podstatě v jakékoliv komerční bance. Ať už v té vaší, nebo nějaké jiné. Nikde není psáno, že si podílový fond musíte pořídit v tomtéž bankovním domu, kde již máte založený svůj běžný účet.

A co se týče nějakého minimálního vkladu, ten se nejčastěji pohybuje na hranici pěti tisíc korun. Což je technicky vzato o poznání méně než například v případě termínovaného vkladu.

Jaké jsou aktuálně ty nejlepší podílové fondy?

Při výběru vhodného podílového fondu máte k dispozici vskutku širokou škálu možností. V rámci jakéhosi žebříčku fondů peněžního trhu se podle webu Finparada.cz aktuálně jako nejvýkonnější jeví BF Money Konzervativní fond společnosti MONETA Money Bank s výkonností za poslední rok 3,77 %. Následují Amundi Funds Cash USD – AU - C, který nabízejí Amundi a Amundi Czech Republic IS (2,61 %), respektive Parvest Money Market od BNP Paribas či Conseq (2,44 %).

V případě akciových podílových fondů vítězí Franklin Gold and Precious Metals Fund společností Conseq, potažmo Franklin Templeton (34,55 %), jako druhý nejvýkonnější byl vyhodnocen Amundi Funds Equity A(acc)EUR, jenž je evidován v nabídce Amundi a Amundi Czech Republic IS (30,80 %), na třetí příčce aktuálně figurují opět společnosti Conseq a Franklin Templeton s produkty Franklin Gold and Precious Metals Fund – A(acc)USD. Ty se mohou pyšnit výkonnosti 29,21 procenta.

Na trhu podílových fondů nicméně existuje i celá řada dalších zajímavých příležitostí, které mohou upoutat vaši pozornost. V případě některých si vystačíte s českými korunami, u jiných si své peněžní prostředky budete nejspíš muset směnit například do dolarů, potažmo eur.

Pro který z nich se nakonec rozhodnete, pakliže se tedy skutečně rozhodnete pro tento druh investice jako takový, je ale pochopitelně zcela na vás.

