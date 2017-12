Připomíná to dětskou hru ze školky, kdy děti chodí kolem židliček při puštěné hudbě. V momentě, kdy se písnička zastaví, musí si co nejrychleji sednout. Kdo to nestihne, vypadává.

Tak si mohou připadat zaměstnanci ve firmách, které vsadily na úspory tím, že v kancelářích nejsou pevně určená pracovní místa. Kde je volný stůl, tam si sednete. Protože hodně lidí pracuje někdy z domova, nebo je celý den v terénu, firmy zbytečně platí za kancelářské prostory více, než je nutné.

Koncept flexibilních kanceláří si oblíbily zejména velké firmy, které mohou výrazně ušetřit za pronájem prostor. V Německu to jsou giganti jako Adidas, BMW či Lufthansa. I nové německé sídlo Microsoftu v mnichovské čtvrti Schwabing, které se před rokem otevřelo, počítá s konceptem „chytrého“ pracoviště.

Stavba moderních kanceláří Microsoft v 80 vteřinách:

Microsoft tvrdí, že pevná pracovní místa jsou překonaná, vše musí být v pohybu, lidé si vyměňují nápady, komunikace v rámci firmy se zlepší. Může ale jít spíše o finanční kalkul. Náklady na pronájem se mohou snížit až o 60 procent, upozornil deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Místo 20 nebo 30 metrů čtverečních v klasické kanceláři se prostor na zaměstnance může snížit na 15 metrů, v případě flexibilních prostor ještě výrazněji. Podle realitní společnosti Cushman & Wakefield mají v České republice zaměstnanci v průměru k dispozici 10 metrů čtverečních, celosvětový průměr je 11,8 metrů. V Mnichově to je 16 metrů čtverečních.

Praha zaujímá v žebříčku nejdražších kancelářských prostor 162. místo s ročními náklady 3200 dolarů (70 tisíc korun) ročně na jedno pracovní místo. Na první místo se dostal Hongkong, který nahradil Londýn, kde se ceny meziročně snížily o 19 procent.

10 nejdražších kancelářských lokalit světa Pořadí Země Město Náklady na 1 pracovní místo ročně v USD 1 Čína Hongkong 27 432 2 Velká Británie Londýn 22 665 3 Japonsko Tokio 18 111 4 Spojené státy americké Fairfield County 17 414 5 Spojené státy americké San Francisco 16 205 6 Spojené státy americké New York 15 931 7 Spojené státy americké Silicon Valley (San Jose) 15 004 8 Švýcarsko Ženeva 13 424 9 Austrálie Sydney 11 997 10 Francie Paříž 11 756

V budově Microsoftu je 1100 míst, pracuje tu ale 1900 lidí. Mnoho z nich totiž funguje většinu času mimo kancelář, například poradci a obchodníci. Rozšíření možnosti pracovat z domova také snižuje vytíženost míst v kancelářích.

Charlotte Reimannová, která je v mnichovském sídle firmy Microsoft zodpovědná za „digitální pracovní styl“, tvrdí, že změnu přijali zaměstnanci pozitivně. Změnila se firemní kultura, lidé se častěji baví ve společných prostorách, kuchyňkách, firemní kantýně. Vídají se kolegové, kteří se dříve na pracovišti mohli těžko potkat. Flexibilita se u softwarového giganta doslova zhmotnila. Odmítla, že by viděla ráno bloumající zaměstnance, kteří zoufale hledají volný pracovní stůl.

Může to být podle německého deníku způsobeno spíše tím, že mnoho lidí raději pracuje z domova, než aby si každé ráno zvykali na nové kolegy. „Pracuji častěji z domova, než z mnichovské centrály, kam jezdím pouze v případě, že to je nezbytně nutné,“ řekl jeden z nich, který se s novým konceptem neztotožňuje.

Jak se nespálit při hledání práce:

Každé ráno musí hledat někoho, koho zná, pokud to je někdo z jeho oddělení, nemusí mít vedle sebe místo. V případě řešení odborného problému si pak musí vyhledat v elektronickém systému, kde jeho kolegové sedí.

Problém mají zejména noví a mladí zaměstnanci, kteří se ve firmě neorientují, dodal další dlouholetý zaměstnanec Microsoftu. „Jak si mohou vybudovat seriozní kontakty ve firmě,“ ptá se. Pomoci se po e-mailu nováčci dočkají s menší pravděpodobností, než když se přímo zeptají staršího kolegy. Nový koncept podporuje spíše nezávaznost vztahů na pracovišti než zlepšení komunikace.

Sporný je také prvek pestrobarevných křesílek, ve kterých se možná dobře relaxuje s kávou v ruce, ale hůře pracuje s notebookem. Pro mnohé je pak příhodnější variantou na tříbení nápadů práce z domova z vlastní pracovny. K tomu lidé nepotřebují designový nábytek.

Podle průzkumu Fraunhoferova institutu pro organizaci práce je motivace lidí s flexibilním pracovním místem i pevným stolem zhruba stejná, produktivita práce je ale u pevného pracovního místa vyšší. Pokud se člověk cítí uvolněně a bezpečně (například má na stole fotografie svých blízkých, hrneček na kávu apod.), jsou jeho pracovní výkony zpravidla lepší, potvrzují psychologové. Naopak v neosobním prostředí mohou mít senzitivnější lidé problémy se soustředěním, které se mohou rozvinout až do závažnějších psychických onemocnění.

