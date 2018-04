Po sto deseti letech Japonsko přepisuje zákonnou definici, co má obsahovat pivo. Už to nemusí být z většiny obilný slad, dosud to bylo 67 a více procent. Od prvního dubna může jeho podíl klesnout na 50 procent.

K tomu ale přibyly další ingredience, jako jsou bylinky, koření, ovocná složka nebo dokonce mořské řasy a ústřice, informovaly The Japan Times. Dosud bylo možné kromě vody, sladu a chmele použít rýži, pšenici nebo kukuřici.

Změna má dát pivovarům možnost rozšířit variabilitu chutí a vůní piva. Nízkosladové pivo se dosud jmenovalo happōshu (kvazi-pivo) a bylo levnější, protože se za něj odváděla nižší daň. Proto si jej oblíbili mladí Japonci.

Změnu si pochvaluje největší japonská pivovarnická skupina Asahi Breweries, jež nyní ovládá i největší český pivovar Plzeňský Prazdroj. Ten převzala loni 31. března od skupiny SABMiller a plzeňský ležák hodlá více prodávat zejména na asijských trzích.

„Změna právní definice piva je obrovskou příležitostí oživit japonský trh,“ komentoval změnu zákona mluvčí pivovaru Asahi Jin Jošioka. Pivovar plánuje prodávat nové pivo Asahi Gran Mild, které bude ochuceno citrónovou trávou. To mu má dát lehčí a ovocnější chuť. „Budeme zkoušet nově schválené ingredience a maximálně využívat technologie, abychom vytvořili nové chutě,“ dodal.

Prodeje piva největším japonským pivovarům v poslední dekádě klesají, v roce 2017 pivovary zaznamenaly pokles prodeje lahvového piva o 2,6 procenta. Celkem prodaly 404 milionů bas piva, Asahi prvně klesl pod hranici sto milionů bas.

Souvisí to také s tím, že japonské obyvatelstvo vymírá a mladí lidé upřednostňují u piva jinou chuť než tradiční chmel a slad, napsal německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Zástupce pivovaru Kirin tvrdí, že hořké sladové pivo je nápojem starých lidí mladé japonské zákazníky neláká. Plánují nové pivo s koriandrem a pomerančovou kůrou.

Češi, přeborníci v pití piva (spotřeba na obyvatele v litrech za rok 2017) Česká republika 137,38 Polsko 98,06 Německo 95,95 Rakousko 95,46 Litva 92,00 Chorvatsko 81,19 … … Japonsko 42,6

Pozn: U Japonska se jedná o údaj z roku 2014. Zdroj: Statista Alcoholic Drinks Report 2018 / Kirin

Za popularitou nápojů, které pivo jen připomínají, stojí i daňová politika. Tradiční pivo je zatíženo daní ve výši 77 jenů (14,6 koruny) za třetinku, naopak za happōshu se odvádí státu 47 jenů (8,9 koruny).

V letech 2020 až 2026 se má zdanění těchto alkoholických nápojů sjednotit. U piva klesne, u „pseudo“ piv stoupne. V přechodném období mají výrobci čas na chuťové experimenty a přilákání nových zákazníků. Zda to povede ke zvýšení prodeje piva na japonských ostrovech, zůstává sporné, míní japonský deník.

