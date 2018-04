Pokud máte menší auto a v podzemní garáži u něj z obou stran zaparkují velká SUV, budete mít problém s nastoupením. Na parkovištích jsou místa široká většinou 2,5 metru a to pro mnoho současných vozů nestačí pro pohodlné nastoupení a vystoupení.

Centrum pro automobilový výzkum (CAR) z univerzity Duisburg-Essen se na problematiku nárůstu šířky nových vozů podívalo podrobněji. Došlo k závěru, že v roce 2017 měly nově přihlášené osobní vozy v Německu v průměru šíři 180,2 centimetru, přitom v roce 1990 to bylo 167,9. Rozdíl činí 12,3 centimetru. A trend bobtnajících vozů do šířky má pokračovat. CAR odhadlo, že v roce 2025 to bude 183 centimetrů. Výsledky studie zveřejnil deník Die Welt.

I když jde o několik centimetrů, v reálném životě to může způsobit mnoho komplikací. Odborníci doporučují, aby parkovací stání byla alespoň 2,5 metru široká. V Německu jsou ale stání na mnoha místech široká jen 2,3 metru. I německé sdružení ADAC kritizuje to, že stání ve většině veřejných garáží má šířku pouze 2,3 metru, což je pro SUV nedostačující.

Jak bobtnalo Porsche 911 Rok Šířka vozu v cm Změna v cm 1973 165,2 - 1993 173,5 +8,3 2013 180,8 +15,6 2017 185,5 +20,3

Zdroj: Auto Bild

Daleko větším problémem z hlediska bezpečnosti provozu jsou zúžené pruhy při opravách silnic. Například na dálnici. Levý jízdní pruh o šířce 2,5 metru může být pro mnoho aut nebezpečně úzký a podle německého deníku až život ohrožující.

Odchylky mezi jednotlivými modely aut jsou velké. Nejširší jsou dodávky s průměrnou šíří 185,3 centimetru, limuzíny mají v průměru 184,7 centimetrů, na třetím místě jsou populární vozy SUV se šířkou 183,9 centimetru.

Rozšiřování se nevyhnulo ani malým autům. Opelu Corsa od roku 1990 nabral 14 procent ze 153 cm na 175 cm, VW Golf se zvětšil ze 168 cm na 180 cm a trojkové BMW ze 165 cm na 181 cm. Také legendární vůz Porsche 911 pořádně nabobtnal. Původně měl sportovní vůz šířku 165,2 centimetru, nyní to je 185,5 centimetru. V průměru se nejvíce rozšířila auta značky Ford, o 10,2 procenta. Mercedes-Benz narostl od roku 1990 v průměru o 5,8 procenta.

Dále čtěte: