Zhruba třetina aut, která popojíždějí v centrech měst, řídí člověk hledající místo pro zaparkování, uvedl Donald Shoup z kalifornské univerzity v Los Angeles.

Mnoho lidí to zná z praxe - v centru rušného města musí obkroužit blok domů třikrát až čtyřikrát, než najde vytoužené místo mezi dalšími automobily. Struktura měst se nezlepší, problémy s parkováním s nárůstem počtu aut budou spíše stoupat. Automobilky přitom pracují na řešení, jež může parkování ve městech optimalizovat.

Technologie autonomního řízení má budoucnost hlavně při pomalé jízdě v předem dané lokalitě, napsal časopis Wired.

A je také mnohem bezpečnějším využitím pokročilé technologie, než „plnohodnotný“ autonomní vůz, který řídí přes polovinu Ameriky (Elon Musk v roce 2016 sliboval autonomní jízdu z Los Angeles do New Yorku v nových vozech Tesla do konce roku 2017 „bez dotyku volantu“).

Majitelé budov mohou dát k dipozici data o parkovacích místech na svých pozemcích a vytvořit z nich zóny, kde se chodci nebudou vyskytovat. Tím se eliminuje možné riziko smrtelné nehody. U automobilů se nebudou muset otevírat dveře pro osádku, parkovací místa zaberou méně místa.

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) testuje autonomní parkování ve městě Milton Keynes ve Velké Británii. Využívá vůz Range Rover Sport se senzory na střeše, kterými monitoruje potenciální místa pro zaparkování. Pokud najde vhodné místo, zaparkuje. Ve vozidle je kvůli bezpečnosti stále řidič.

Postupné zavádění technologií

Automobilka tento způsob považuje za vhodnou průpravu, jak řidiče na nástup autonomního řízení připravit. „Zaměřujeme se na technologie, které lidé skutečně chtějí, a zavádíme je postupně,“ tvrdí Imogen Pierceová, jež zajišťuje komunikaci JLR o nových technologiích. Funkce má řidiči usnadnit zejména stresující činnost za volantem a tím je zaparkování auta tam, kde není příliš místa, vysvětlil hlavní inženýr automobilky Jörg Schlinkheider.

Automobilka Ford také testuje (společně s JLR) projekt nazvaný Collaborative Parking. Řidiči se zobrazí na displeji u parkoviště místa, která jsou volná (zeleně) a obsazená (červeně). Na parkování spolupracují ostatní vozy tím, že sdílejí data shromážděné senzory ostatních aut s těmi, kteří přijedou právě na parkoviště.

Pode údajů amerického výrobce aut řidiči každý rok stráví celkem jeden den za volantem hledáním místa pro zaparkování, proto má smysl vyvíjet podobné aplikace.

Snadnější způsob zaparkování nabízí i automobilka Tesla. Vozy Model S a X můžete ovládat dálkově například přes chytrý telefon při zajíždění do těsného prostoru.

Zatím jsou všechny plnohodnotné verze autonomního parkování ve městě závislé na drahých zařízeních, jako jsou laserové lidary. U sériově vyráběných automobilů si budou muset zákaznici ještě několik let počkat, než jim automobil sám zaparkuje v přeplněném centru metropole, střízlivě odhadl časopis Wired.

