Osmašedesátiletá Kyle Johnsonová využívá konopné přípravky proti bolesti zad a marihuana ji pomáhá také v boji s nespavostí. Třiašedesátiletá Martha Macbethová zase marihuanu používá k tlumení bolestí zánětu sedacího nervu, také se jí lépe spí.

Obě Kaliforňanky patří k rostoucí skupině amerických seniorů, kteří na přípravky z konopí nenechají dopustit. Právě Kalifornie patří k největším trhům, kde lze legálně marihuanu konzumovat i pro rekreační účely. Pro lékařské účely je dostupná už ve 29 státech USA.

„Přicházejí se zvědavostí a se zájmem. Hledají úlevu od bolesti a od problémů se spánkem,“ říká Macbethová, jež je zároveň konzultantkou společnosti Octavia Wellness ze San Franciska, která prodává konopné produkty zejména seniorům žijícím v Kalifornii.

O prezentaci výrobků obsahujících marihuanu je v místních domovech důchodců obrovský zájem. „Nedávno jsme v San José měli prezentaci, na kterou čekalo přes 400 lidí. Byli jsme ohromeni,“ řekla agentuře AFP o zájmu starších lidí o tinktury, pleťovou vodu nebo oleje s obsahem kanabinoidů.

Amerika bojuje se závislostí na opiátech:

Agentura uvedla, že právě skupina lidí nad 65 let je nejrychleji rostoucí komunitou uživatelů marihuany ve Spojených státech, a pokud tento trend bude pokračovat, může dohnat skupiny mladších konzumentů této měkké drogy.

Studie publikovaná na konci roku 2016 v časopise Society for the Study of Addiction uvedla, že stárnutí americké populace má také vliv na konzumaci měkkých drog u starších lidí.

Vyhází z dat National Survey on Drug Use z let mezi 2006 až 2013. Počet uživatelů marihuany ve věkové skupině nad 65 let stoupl o 250 procent. Ve věkové skupině 50 až 64 let to byl nárůst o 58 procent. Necelých sedm procent uživatelů konopí nad padesát let pak má tendenci k tomu, aby si na marihuaně vypěstovali závislost.

Ve čtyřicetimilionové Kalifornii, která se podílí na celkovém HDP Spojených států 14 procenty, se očekává, že trh s konopnými produkty bude mít v roce 2020 hodnotu 6,5 miliardy dolarů (145 miliard korun).

Srovnání cen marihuany ve 120 městech světa:

Senioři se zajímají často o marihuanu zejména kvůli tomu, že berou mnoho jiných léků a obávají se u nich vedlejších účinků, vysvětlila spisovatelka Beverly Potterová, která napsala knihu Cannabis for Seniors. Její základní radou je začít s touto drogou pozvolna a pozorovat, jak na ni tělo reaguje.

Podle spisovatelky je užívání marihuany méně nebezpečné než konzumace mnoha analgetik a opiátů. Výzkumy také potvrzují, že ve státech, kde je marihuana legální, dochází k poklesu zneužívání opiátů, se kterým bojují celé Spojené státy.

