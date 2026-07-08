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Kvíz: Nejen Hluboká či Karlštejn. Poznáte i méně známé české hrady a zámky?

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Jana Chuchvalcová
Dnes
Zámek Hluboká
Autor: Shutterstock
Zámek Hluboká

Česká republika patří k zemím s jednou z největších koncentrací hradů a zámků, z nichž každý vypráví jiný příběh o mocných šlechtických rodech, středověkých válkách, panovnících i proměnách architektury. Zatímco Karlštejn, Hlubokou nebo Lednici zná téměř každý, desítky dalších památek zůstávají ve stínu těch nejslavnějších. Přitom i ony často nabízejí neméně fascinující historii, unikátní stavební řešení nebo nádherné okolí, které rovněž rozhodně stojí za návštěvu.

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Méně známé hrady a zámky bývají ukryté v hlubokých lesích, na skalních ostrozích i v malebných údolích. Některé dodnes připomínají významné obchodní stezky nebo obranu zemských hranic, jiné prosluly rozsáhlými parky, cennými sbírkami či neobvyklými architektonickými prvky. A právě na taková místa se zaměřuje náš nový kvíz.

Ověřte si, jestli poznáte památky, které sice nepatří mezi ty nejnavštěvovanější, ale rozhodně stojí za pozornost. Otestujte své znalosti a zjistěte, zda jste skutečný znalec českých památek. Možná přitom objevíte inspiraci na některý z příštích výletů.

A pokud se vám naše kvízy líbí, pak si můžete vyzkoušet i další, jež jsme dosud publikovali. Naleznete je na tomto odkazu.

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