Kvíz: Nejen Hluboká či Karlštejn. Poznáte i méně známé české hrady a zámky?

Méně známé hrady a zámky bývají ukryté v hlubokých lesích, na skalních ostrozích i v malebných údolích. Některé dodnes připomínají významné obchodní stezky nebo obranu zemských hranic, jiné prosluly rozsáhlými parky, cennými sbírkami či neobvyklými architektonickými prvky. A právě na taková místa se zaměřuje náš nový kvíz.
Ověřte si, jestli poznáte památky, které sice nepatří mezi ty nejnavštěvovanější, ale rozhodně stojí za pozornost. Otestujte své znalosti a zjistěte, zda jste skutečný znalec českých památek. Možná přitom objevíte inspiraci na některý z příštích výletů.
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