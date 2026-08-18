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Retro kvíz: Od umakartu po obývací stěny. Vzpomínáte, jak se žilo v typickém socialistickém paneláku?

Light
Jan Boháč
Dnes
Paneláky
Autor: foto: archiv Moravské galerie

Paneláky, umakartová jádra, obývací stěny i pořadníky na státní byt. Bydlení v socialistickém Československu mělo řadu charakteristických rysů, z nichž mnohé ovlivňují podobu našich měst dodnes. A i když rozsáhlá výstavba nových sídlišť pomohla zajistit bydlení milionům lidí, získat vlastní byt rozhodně nebylo jednoduché. Ba naopak, mnohdy se na jeho přidělení čekaly dlouhé roky.

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Od druhé poloviny minulého století se začala v Československu výrazněji prosazovat panelová výstavba, která během následujících desetiletí zásadně proměnila celé městské čtvrti. Spolu s ní se do domácností dostala typická umakartová jádra, sektorový nábytek nebo mohutné obývací stěny. Každodenní život zároveň ovlivňovala specifická pravidla socialistického bytového hospodářství i centrálně plánovaná ekonomika, kvůli níž mohlo být některého vybavení nedostatek, zatímco jiné se hromadilo ve skladech. V následujícím kvízu si můžete vyzkoušet, jak moc se vám bydlení na socialistickém sídlišti vrylo do paměti.

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Víte, kde vznikl první československý panelák, z čeho se vyráběl umakart nebo kdo rozhodoval o přidělení státního bytu? A tušíte, kolik stála obyčejná kuchyňská židle či obývací stěna? Čeká vás 12 otázek, které prověří nejen vzpomínky na tehdejší domácnosti, ale i znalosti méně známých zvláštností bydlení v panelovém domě.

A pokud vás podobné kvízy baví, na tomto odkazu naleznete také všechny další, které jsme na Euro.cz dosud publikovali.

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