Kuriózní riziko kryptoměn. Blockchain obsahuje ilegální data, včetně dětské pornografie

Bitcoin a kryptoměny jsou dnes v pravém slova smyslu kontroverzní technologie, na jedné straně příznivci propagovaná jako budoucnost ekonomiky, na druhou stranu kritizovaná z ekonomických, právních i ekologických pozic. Zdá se ale, že technologie blockchainu, na níž kryptoměny stojí, má i jeden problém, který je vyloženě kuriózní, ačkoliv by mohl za určitých podmínek být dosti závažný.

Blockchain kryptoměn je velký soubor dat, v kterém jsou uloženy všechny dosavadní transakce systému a který účastník musí mít zkopírován ve svém počítači, serveru nebo těžebním „rigu“. Ovšem kromě samotných transakcí je ale například v Bitcoinu možné do bitcoinu vložit libovolná data. A právě to je potenciálním rizikem, jak upozorňuje studie vzniklá na univerzitě RWTH v Aachenu a Göthově univerzitě ve Frankfurtu.

Do blockhainu lze vložit data buď ve formě standardních transakcí, což jsou zejména krátké zprávy. Ovšem kromě toho lze limity jeho designu překročit a vložit libovolná data pokoutně – enkódovaná jako speciálně konstruované regulérní transakce. Vhodnou sadou transakcí vloženou do nového bloku je totiž možné sestavit binární data, která ve výsledku představují žádaný soubor, například obrázek. Nejde sice o triviální operaci, ale existují programy nebo služby, které ho usnadňují, například CryptoGraffiti nebo Satoshi Uploader. Příklady jsou v blockcahinu přítomné (již delší dobu je znám případ fotografii Nelsona Mandely). Výzkumníci nalezli v blockchainu Bitcoinu 1600 různých souborů, přičemž 99 % jsou texty nebo obrázky.

Dětská pornografie, politická rizika, citlivá intimní data nebo copyright

Problém je v tom, že některé tyto „přílohy“ mají závadný charakter, jsou to například odkazy na dětskou pornografii, které v Bitcoinu skutečně byly nalezeny v nemalém počtu (247 odkazů na weby a 142 na servery v síti Tor). Problém je v tom, že blockchain z principu nezná způsob, jak obsah z historie odstranit, neboť pravidla a fungování sítě lze sice změnit – nastane takzvaný fork, který musí síť ještě akceptovat, jinak selže – to ale ovlivní jen nové bloky. Tato data jsou tedy v blockchainu momentálně zabetonována navždy. To je v kombinaci s tím, že blockchain jsou data, která musí mít replikována všichni účastníci, problém přesahující z technické roviny do právní. Tyto vložené obrázky, odkazy nebo jiné informace totiž mohou být v řadě jurisdikcí nelegální a vedou tedy k riziku, že bude jako nelegální vnímán samotný takový blockchain, což by mohlo danou kryptoměnu ochromit. A držením by se tedy teoreticky mohli dostávat do problémů i všichni uživatelé.

