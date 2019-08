Jak bezpečně uchovávat kryptoměny

kryptoměnová peněženka Trezor

V minulých dílech tohoto seriálu jsme se zabývali tím, co to je bitcoin, jaké má vyhlídky a perspektivy do budoucna a jak může jeho cena růst. Třeba jste si už nějaké bitcoiny nebo jiné kryptoměny koupili. Proto je na čase se podívat i na to, jak je uchovat a zabezpečit. A to jak před vnějšími riziky, tak i před vlastní zapomnětlivostí.