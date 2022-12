Co dělat při ztrátě řidičského průkazu? Po ohlášení události zažádejte o nový

I když si většina lidí své doklady pečlivě hlídá a snaží se o ně dobře starat, jednoho dne o ně nedopatřením může přijít každý z nás. Stačí jeden nestřežený okamžik a někdo vám vytáhne peněženku z kapsy, průkaz někam založíte a už ho nemůžete znovu najít nebo se vám podaří ho nenávratně poškodit či úplně zlomit.

Ztrátu řidičáku musíte nahlásit

Kde nahlásit ztrátu řidičského průkazu? Každý držitel řidičského oprávnění musí ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení svého průkazu neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V současné době můžete zajít na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, není nutné pospíchat na úřad v místa vašeho trvalého bydliště.

Zákon nestanovuje žádnou konkrétní lhůtu pro ohlášení ztráty řidičského průkazu, na úřad byste se ovšem měli dostavit co nejdříve. Policii ztrátu řidičského průkazu podle zákona hlásit nemusíte, a to ani v případě, že vám tento doklad někdo ukradl. Úřady tento postup však důrazně doporučují.

Jakmile svůj řidičský průkaz nahlásíte jako ztracený či odcizený, stává se okamžitě neplatným. Když ho později někde náhodou objevíte, rozhodně se ho nesnažte znovu používat. Pokud se jím totiž později někde prokážete, dostanete pokutu. Jestliže tedy nějaký ztracený řidičák najdete (ať už vlastní nebo cizí), měli byste ho okamžitě odevzdat na policii nebo na městském úřadě.

Jak zažádat o nový řidičský průkaz?

Co dělat při ztrátě řidičáku a jak získat nový? Žádost o vydání nového řidičského průkazu je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Tiskopis s již vytištěnými osobními údaji obdrží žadatel, který nahlásil odcizený, zničený nebo ztracený řidičský průkaz, u odbavovací přepážky registru řidičů.

Co si vzít s sebou?

Platný doklad totožnosti,

při poškození také znehodnocený řidičský průkaz,

v případě odcizení řidičského průkazu také potvrzení od policie,

v případě ztráty či odcizení OP dále cestovní pas a potvrzení o občanském průkazu.

Žádnou průkazovou fotografii na úřad nosit nemusíte, pracovníci vás buď na místě vyfotí, nebo si váš obrázek stáhnou z agendových informačních systémů Ministerstva vnitra.

TIP: Vše o aktuální výměně řidičského průkazu.

Kolik vás nový řidičák bude stát?

V rámci žádosti máte možnost volby, zda vám stačí standardní vydání řidičského průkazu, nebo raději zvolíte expresní variantu. Správní poplatek za vydání nového řidičského průkazu ve standardní lhůtě činí 200 korun. Tento doklad vám bude vydán do 20 dnů od podání žádosti. Expresní vystavení nového řidičáku vás vyjde na 700 korun, průkaz však obdržíte už do 5 pracovních dnů.

Převzetí nového řidičského průkazu

Nový doklad vám vydají na stejném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kde byla žádost o vydání nového řidičského průkazu podána. Žadatel si ho musí převzít buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněné osoby, která předloží úředně ověřenou plnou moc.

Můžete do vydání nového průkazu řídit?

Ihned po ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení řidičského průkazu vám pracovníci úřadu vystaví speciální potvrzení o ztrátě řidičského průkazu nebo o jiném problému s vaším dokladem (Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP), které platí 30 dnů a po tuto dobu řidičský průkaz nahrazuje (jedná se tedy o jakýsi náhradní řidičský průkaz či dočasný řidičský průkaz). Je ovšem určené pouze pro provoz na území České republiky, do zahraničí tedy jako řidič vycestovat nemůžete.

Jak je to s mezinárodním řidičským průkazem?

V případě ztráty, odcizení, poškození či zničení mezinárodního řidičského průkazu, který je potřebný v řadě zemí mimo Evropskou unii, je postup velice podobný. Situaci je také třeba nahlásit na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Pokud jste zároveň nepřišli o klasický řidičský průkaz, duplikát mezinárodního dokladu vám pracovníci vydají zpravidla na počkání a zaplatíte za něj 50 korun. V opačném případě, kdy se vás týká ztráta řidičáku i mezinárodního dokladu, si budete muset nejprve vyřídit standardní řidičský průkaz a až po jeho vydání budete moci dostat také průkaz mezinárodní.

Čtěte také:

Končí vám platnost řidičského průkazu? Od července 2018 je výměna rychlejší a jednodušší

Jak správně postupovat při ztrátě občanského průkazu?

Kde nahlásit ztrátu řidičského průkazu?

Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení svého dokladu musíte neprodleně ohlásit kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Zákonem sice není stanovena žádná lhůta, do kdy je nutné tento krok učinit, ale v ideálním případě byste to měli udělat co nejdříve. Policii České republiky se tato skutečnost hlásit nemusí, ale úřady daný postup důrazně doporučují. Po ohlášení se váš průkaz okamžitě stává neplatným.

Co dělat při ztrátě řidičáku?

Abyste mohli získat nový doklad, je nutné podat žádost o vydání nového řidičského průkazu, která je k dispozici na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Žadatel, který nahlásil odcizený, zničený či ztracený řidičák, ji obdrží u odbavovací přepážky registru řidičů dokonce s již vytištěnými osobními údaji. Musí ovšem předložit platný doklad totožnosti a při poškození také znehodnocený řidičský průkaz.

Kolik zaplatíte při ztrátě či odcizení řidičského průkazu?

Pokud žádáte o nový řidičský průkaz, můžete si vybrat, zda ho chcete vyřídit ve standardní lhůtě, nebo preferujete expresní variantu. Správní poplatek za vydání nového řidičáku běžně činí 200 korun, přičemž doklad obdržíte do 20 dnů od podání žádosti. Expresní vystavení řidičského průkazu vás bude stát 700 korun, ale doklad si budete moci vyzvednout již do 5 pracovních dnů.

Je při ztrátě řidičáku nutné čekat na vydání nového?

Pokud jste ztratili řidičský průkaz, někdo vám ho ukradl nebo jste ho omylem zničili, jistě přemýšlíte, zda budete moci do vydání nového dokladu řídit. Nemusíte se však ničeho obávat. Pracovníci úřadu vám vystaví Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení ŘP, které platí po dobu 30 dnů a řidičský průkaz dočasně nahrazuje. Můžete ho však použít pouze na území České republiky.