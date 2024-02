Chce proměnit potravinářský průmysl a na to investoři slyší. Estonský eAgronom získal od českého fondu další pět milionů

Dosáhnout produkce kvalitnějších potravin díky lepšímu hospodaření s půdou. To je hlavní cíl estonského startupu eAgronom, jenž nedávno vstoupil na český trh. Díky jeho úspěchům a rychlému růstu se nyní firmě podařilo získat investici od venture kapitálového fondu Soulmates Ventures v hodnotě 200 tisíc eur (asi pět milionů korun). Tím tak navázal na svoji předchozí finanční podporu a zaokrouhlil objem investovaných prostředků na rovný milion (zhruba 25 milionů korun).

„Společnost eAgronom nás svou vizí okamžitě nadchla. Když jsme podepisovali první investici, byli jsme v případě splnění našich očekávání připraveni navýšit tuto částku o dalších 200 tisíc eur,“ řekl Hynek Sochor, zakladatel a předseda představenstva Soulmates Ventures.

„Během několika měsíců v našem akceleračním programu jsme pozorovali, jak tým eAgronomu využívá poskytnuté zdroje a znalosti k podpoře svého růstu a dosahování hospodářských cílů, které dokonce překonali. Proto jsme dohodu rádi splnili a svoji investici rozšířili,“ dodal.





Dodatečných 200 tisíc eur pomohlo Estoncům ke vstupu na český trh a otevření nové pražské pobočky. Získané peníze ale eAgronom využil také k expanzi do Rumunska a do Afriky a k dalšímu rozvoji svého produktu. Firma se zaměřila především na vylepšení datových modelů, díky nimž plánuje zjednodušit a zautomatizovat sběr dat z hospodářství.

Udržitelnost je dnes klíčová

Společnost eAgronom poskytuje zemědělcům unikátní platformu, která dokáže stanovit uhlíkovou stopu jejich produkce. Podrobná analýza dat pak pomáhá farmářům optimalizovat procesy tak, aby byli schopni zadržet v půdě důležité živiny a vodu, což má vést k pěstování kvalitnějších plodin.

„Potravinářské firmy chtějí porozumět uhlíkové stopě svých dodavatelů a jsou připraveny platit více za produkty, které jsou vyráběny udržitelným způsobem. Proto s naší platformou hrajeme klíčovou roli v měření a ověřování těchto informací, čímž postupně přispíváme k nastolení nového standardu v oblasti udržitelnosti,“ uvedl zakladatel a šéf estonského startupu Robin Saluoks.

Díky získaným datům mohou zemědělci dosáhnout na nové zdroje příjmů v podobě uhlíkových kreditů, prémií v rámci hodnotového řetězce potravinářského průmyslu nebo financování ze strany bankovních institucí. To totiž často bývá podmíněné právě zaváděním udržitelnějších postupů.

Firma už působí ve čtrnácti zemích

Vedení eAgronomu v současnosti odhaduje, že pokud by jeho platformu využívali všichni čeští zemědělci, dokázala by jim dohromady přinést až 45 milionů eur ročně (asi 1,1 miliardy korun). „V Česku je 2,4 milionu hektarů orné půdy. Naši klienti vyprodukují v průměru 0,7 kreditu na hektar použitím krycích plodin nebo snížením obdělávání. To by bylo 1,68 milionu kreditů, ale my jsme vzali nižší odhad 1,5 milionu kreditů. Dnes můžeme garantovat cenu 30 eur za kredit, což dává výsledek 45 milionů eur,“ vysvětlil Saluoks.

Podle něj je ale celkový potenciál přínosu platformy ještě mnohem vyšší. Cena uhlíkových kreditů se totiž v současnosti blíží spíše 35 eurům, a pokud zemědělec použije všechny doporučené postupy, může vytvořit něco přes jeden kredit na hektar. Další úspory peněz pak mohou farmáři dosáhnout díky nižší spotřebě vstupů a zlepšení kvality půdy.

Estonský startup dnes pomáhá zefektivňovat práci 2500 zemědělců, kteří pomocí platformy obhospodařují 1,5 milionu hektarů půdy napříč deseti evropskými a čtyřmi africkými zeměmi. Firma spolupracuje třeba s největší švédskou bankou Swedbank, estonskou bankou LHV nebo společnostmi South Pole či Dojus Group. V různých investičních kolech už eAgronom získal prostředky v hodnotě 15 milionů eur (asi 374 milionů korun).