Tak slavná, až hýbe ekonomikou. ,Efekt Taylor Swift‘ je reálný, říká šéf Uberu, z její popularity těží dopravci i NFL

O americké zpěvačce Taylor Swift je známo, že patří mezi nejznámější, nejvlivnější a nejvýdělečnější osobnosti světa. S tím, jak roste její sláva, se současně zvětšuje i ekonomický dopad, jaký má tato celebrita na oblasti, které navštíví. Takzvaný efekt Taylor Swift je často skloňovaný s jejím úspěšným turné Eras Tour, protože města, ve kterých se šňůra koncertů odehrávala, zaznamenala vyšší ekonomickou aktivitu svých obyvatel.

A tuto teorii nyní potvrdil také generální ředitel Uberu Dara Khosrowshahi. Právě dopravní společnosti totiž patří mezi oblasti, kterých se vliv zmíněné umělkyně dotkl napřímo. „Když Taylor přijede do města, Uber rozhodně zvyšuje svůj výkon,“ řekl v rozhovoru pro CNBC, v němž specifikoval, že ani zdaleka nejde jen o vyšší počet lidí, kteří potřebují svézt. Napilno v tu dobu mají také okolní restaurace a hotely.

Insider upozorňuje třeba na nedávno vydaný průzkum Bank of Amerika, ze kterého vyplývá, že zpěvaččino turné má na navštívená města podobný dopad jako Super Bowl. Například v Pittsburghu stouply v měsíci jejího pobytu průměrné útraty v restauracích o 77 dolarů (přes 1700 korun), zatímco na opačném konci státu Pensilvánie ve Filadelfii zase dosáhly příjmy hotelů za květen 2023 nejvyšší hodnoty od dob pandemie.





Na stejný trend poukázala i společnost Mastercard, která vydala zprávu, v níž upozornila, že podnikům v okolí místa koncertu se výrazně navýšily tržby. Konkrétně v restauracích vzdálených do 2,5 míle (přes čtyři kilometry) od stadionů rostly o 68 procent denně. U ubytovacích zařízení byl tento nárůst 47procentní.

Chodící reklama na americký fotbal

Popularita Taylor Swift se od doby, kdy začala randit s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem, navíc přelévá také do sportu, konkrétně do nejvyšší profesionální ligy v USA známé pod zkratkou NFL (National Football League). Poté, co se v září minulého roku ukázala na zápasu Kansas City Chiefs, zaznamenal tým 400procentní nárůst prodejů fanouškovských produktů s motivem jejího partnera. Ten od zveřejnění vztahu se zpěvačkou získal zhruba 2,5 milionu nových příznivců na sociálních sítích.

O vlivu Taylor Swift na tiskové konferenci před Super Bowlem informoval i komisař NFL Roger Goodell, který uvedl, že díky umělkyni přitáhla letošní sezóna celou řadu mladších fanoušků, mezi nimiž je i velké množství žen. Za pravdu mu dala americká televize CBS. Podle té přilákal zápas v rámci AFC Championship mezi Chiefs a Baltimore Ravens více než 55 milionů diváků. Zároveň stanice oznámila, že se jednalo o nejvíce sledované utkání v historii play-off.

Na druhou stranu, ne každá společnost je boomem kolem Taylor Swift tak nadšená. Například generální ředitelka prodejce Best Buy Corie Barryová v říjnu uvedla, že kvůli vysokým výdajům, které takzvaní Swifties vynaloží na nákup vstupenek na Eras Tour, nekupují tito potenciální zákazníci tolik spotřební elektroniky.

Uber se zpěvaččina vlivu naopak rozhodl řádně využít. Nicméně Khosrowshahi naznačil, že zásadní dopad na hospodářský výsledek společnosti mít toto fanouškovské šílenství nebude.

„Taylor Swift je pro byznys pozitivní, ale ne natolik, aby se to projevilo v celkových trendech,“ uzavírá. Loni dopravní společnost podle výroční zprávy zajistila v průměru 26 milionů denních cest a její tržby meziročně vzrostly na 9,9 miliardy dolarů (zhruba 229,6 miliardy korun), tedy o 15 procent.