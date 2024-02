Trh s ropou čeká otočka o 180 stupňů, říká šéfka Occidental Petroleum. Tématem následujících let bude nedostatek nalezišť

Podle šéfky společnosti Occidental Petroleum Vicki Hollubové zažije trh s ropou v následujících letech otočku o 180 stupňů. Momentálně se ceny komodity drží ,při zemi‘ díky trvajícímu převisu nabídky. To se prý ale do budoucna změní.

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) vzrostou letos světové zásoby ropy na 103,5 milionu barelů za den. Ve stejný čas má globální poptávka po ropě začít klesat, což by za normálních okolností mělo ceny tlačit směrem dolů. Jenže tentokrát bude dynamika zcela opačná. Na ceny totiž dolehne nedostatek ropných nalezišť.

Ostatně, s problémy kolem dodávek se ropný trh potýká dlouhodobě. Firmy sice pokračují v těžbě, ale objem ropy v ložiskách nalezených v poslední dekádě neodpovídá ani polovině současné produkce. „Podívejte se na 20 největších ropných nalezišť, na 97 procent z nich bylo objeveno před rokem 2000. Dnes je situace taková, že v následujících letech budeme čelit velmi nízké nabídce,“ řekla pro Insider Hollubová. Není přitom jediná, která před malými zásobami ropy a následným zdražování varuje.

Například společnost Goldman Sachs dříve uvedla, že se ropa a další komodity kvůli nedostatečným investicím v tomto odvětví nacházejí v takzvaném supercyklu, který by mohl letošní ceny vyhnat až na hranici 100 dolarů za barel.





OPEC podle některých ztrácí kontrolu nad trhem

Zvyšovat ceny se aktuálně svým chováním snaží také ropný kartel OPEC, respektive OPEC+. Za tímto účelem jeho členové v uplynulých měsících hned několikrát snížili těžbu černého zlata – naposledy koncem minulého roku se nechali slyšet, že v prvním letošním čtvrtletí omezí produkci o 2,2 milionu barelů denně. Představitelé některých zemí, jež jsou součástí kartelu, pak následně prohlásili, že uvedené škrty by se mohly přenést i do dalších měsíců tohoto roku. „OPEC se snaží o rovnováhu na trzích, nechce, aby docházelo k takovým výkyvům,“ vysvětlila Hollubová.

Že by současná politika OPECu byla úspěšná, se ale rozhodně říct nedá. Podle některých analytiků se tak začíná hovořit o tom, že kartel ztrácí nad trhem s ropou kontrolu.

Částečně je to prý způsobeno prudkým rozvojem těžby v jiných zemích, zejména v USA, které v loňském roce vytěžily rekordní objem dosahující 13,3 milionu barelů za den. A co víc, například Energy Information Administration (EIA) vidí optimisticky produkci nejen pro letošní rok, ale i ten následující.

Nejhorší scénář? Až dvojnásobek aktuální ceny

Na zvyšující se těžbu mimo OPEC+ pak upozorňuje také Business Valuation Manager ve společnosti EqSA Tomáš Dvořák. Podle něj by uvedená skutečnost spolu se zpomalením růstu hlavních ekonomik sice mohla způsobit pokles cen ropy, zároveň je ale ve hře omezení těžby v rámci kartelu a také geopolitická rizika – tedy dva faktory, které by pak ceny mohly naopak vyhnat směrem vzhůru.

Na druhou stranou lze očekávat, že ani jeden z nich nebude tak výrazný, aby trh ovlivnil extrémním způsobem. „S největší pravděpodobností lze z krátkodobého hlediska očekávat, že cena ropy se bude v následujících měsících pohybovat v relativně úzkém intervalu, a bude tedy stabilní, zhruba okolo 80 dolarů (přes 1800 korun, pozn. red.) za barel,“ sdělil Dvořák redakci Euro.cz.

Za největší hrozbu, která by s cenami komodity mohla zamávat, aktuálně považuje především situaci v Izraeli či na Ukrajině a v Rusku. „Zejména výraznější eskalace problémů na Středním východě v podobě výraznějšího zapojení Íránu a USA do tamního konfliktu by mohla tlačit na výrazný růst cen v souvislosti s potenciálními restrikcemi dodávek,“ podotkl.

Dvořák se ve svých tvrzeních opírá o predikci Světové banky, která koncem loňského roku upozornila, že pokud by v souvislosti s eskalací války mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás došlo k nejhoršímu scénáři, tedy omezení těžby ropy na úroveň šesti až osmi milionů barelů, mohlo by dojít k nárůstu cen této strategické suroviny někam mezi 140 až 157 dolarů (přes 3200 až více než 3600 korun). Což je zhruba dvojnásobek oproti aktuální tržní situaci.

Z dlouhodobého hlediska lze pak dle Dvořáka obecně očekávat, že s větší pravděpodobností budou ceny ropy spíše stagnovat, či mírně klesat než růst. To proto, že navzdory vyjádřením Hollubové by nabídka a poptávka mohly být relativně vybalancované.